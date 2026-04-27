Solar Rooftop Tax: छतावरील सौरऊर्जेवरील कराचा प्रस्ताव तात्काळ मागे घ्या; अन्यथा राज्यभर तीव्र जनआंदोलनाचा इशारा – दीपिका चव्हाण

सटाणा : राज्य सरकारकडून छतावरील सौरऊर्जेवर वीज कर लावण्याच्या प्रस्ताव म्हणजे सौरऊर्जा वापरणाऱ्या लाखो ग्राहकांची उघडपणे फसवणूक आहे. अत्यंत नियोजनबद्ध पद्धतीने खासगी कंपन्यांचे भले करण्यासाठी राज्यातील भाजपा महायुती सरकारकडून आपल्या घरावर सौरऊर्जा बसवलेल्या ग्राहकांच्या खिशावर टाकलेला हा दरोडा आहे. राज्य शासनाने हा अन्यायकारक प्रस्ताव तात्काळ मागे घ्यावा, अशी आग्रही मागणी बागलाणच्या माजी आमदार व राज्य महिला आयोगाच्या माजी सदस्या दीपिका चव्हाण यांनी केली आहे. .याबाबत सौ.चव्हाण यांनी मुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि सुनेत्रा पवार यांना दिलेल्या निवेदनात, राज्यातील नागरिकांनी शासनाच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत स्वतः लाखो रुपयांची गुंतवणूक करून सौर प्रकल्प उभारले. अनेकांनी बँकांकडून कर्ज घेऊन सौरऊर्जा स्वीकारली. आता त्याच ग्राहकांवर शासनाकडून कराचा बोजा टाकणे म्हणजे सर्वसामान्यांच्या पैशांवर टाकलेला दरोडाच आहे. या निर्णयामुळे मध्यमवर्गीय सौर ग्राहकांमध्ये संतापाची लाट उसळली असून शासनाने स्वतःच प्रोत्साहन दिलेल्या योजनेलाच धक्का दिल्याची भावना व्यक्त होत आहे..नाशिक जिल्ह्यात सौरऊर्जेचा मोठ्या प्रमाणावर विस्तार झाला आहे. सुमारे १६,२३० पेक्षा अधिक घरांवर सौर प्रकल्प कार्यान्वित असून २५,३४० हून अधिक अर्ज प्रलंबित आहेत. सटाणा शहर व बागलाण तालुक्यात सौरऊर्जेचा वापर झपाट्याने वाढत आहे. या वाढत्या आकडेवारीमुळे सौरऊर्जेकडे नागरिकांचा कल स्पष्ट होत असताना त्यावर कर लावण्याचा प्रस्ताव चुकीचा आहे.सौरऊर्जा योजना ही खरोखर जनतेच्या हितासाठी होती की काही कंपन्यांच्या फायद्यासाठी आहे, असा प्रश्न करत त्यांनी गौतम अदाणींच्या कंपनीस महावितरण कंपनी विक्री करण्याची चर्चा जनतेमध्ये सुरू असून महावितरणसह ऊर्जा क्षेत्रातील कंपन्या खाजगीकरणाच्या दिशेने नेण्याचा प्रयत्न सुरू आहे का, असा संशयही व्यक्त केला. यापूर्वी ऊर्जा कंपन्यांच्या कामगारांनीही अशा हालचालींविरोधात आंदोलन केले होते..सौरऊर्जेवर कर लावल्यास आर्थिक, पर्यावरणीय आणि औद्योगिक पातळीवर गंभीर परिणाम होतील. गुंतवणुकीचा परतावा कालावधी वाढेल, वीज बिलातील बचत कमी होईल आणि नव्या गुंतवणुकीला खीळ बसेल. परिणामी पारंपरिक वीज निर्मितीवरील अवलंबित्व वाढून कार्बन उत्सर्जनात वाढ होईल, तर लघु उद्योगांच्या उत्पादन खर्चातही वाढ होईल. ऊर्जा धोरण हे महसूल वाढीसाठी नव्हे, तर जनतेच्या आणि पर्यावरणाच्या भविष्यासाठी असते, असे सांगत चव्हाण यांनी छतावरील सौरऊर्जेवरील कराचा प्रस्ताव तात्काळ रद्द करण्याची मागणी केली आहे. अन्यथा राज्यभर तीव्र जनआंदोलन उभारले जाईल, असा इशाराही माजी आमदार सौ.चव्हाण यांनी निवेदनात दिला आहे..विभागनिहाय सौरऊर्जेची स्थिती (मालेगाव सर्कल)मालेगाव शहरी विभाग - ६३१ ग्राहक - ९०५०.६३ किलोवॅट सौरऊर्जा.सटाणा विभाग - १५०१ ग्राहक - ६०६५.१५ किलोवॅट सौरऊर्जामनमाड ग्रामीण विभाग - १८६५ ग्राहक - ११६०४.९९ किलोवॅट सौरऊर्जाकळवण विभाग - ११०२ ग्राहक - ७६०५.९५ किलोवॅट सौरऊर्जाएकूण मालेगाव सर्कलमध्ये ५०९९ ग्राहकांकडे ३४,३२६.७२ किलोवॅट सौरऊर्जा क्षमता उभारलेली आहे.