Saptashrungi Devi Temple: सप्तशृंगगडावरील रोपवे उद्यापासून 2 दिवस बंद

By

Saptashrungi Devi Temple : आद्य स्वयंभू शक्तिपीठ असलेल्या सप्तशृंगगडावरील श्री भगवती मंदिरात जाण्यासाठी असलेला फ्युनिक्युलर रोपवेची सेवा १३ व १४ सप्टेंबरला वार्षिक देखभालीच्या कामासाठी बंद राहणार आहे.

भाविकांना या दिवशी पायऱ्यांनी मंदिरात दर्शनासाठी जावे लागणार आहे. (Ropeway at Saptashrungi Devi Temple closed for 2 days from tomorrow nashik)

साडेतीन शक्तिपीठांपैकी अर्धपीठ असलेल्या सप्तशृंगगडावर देशातील पहिली फ्युनिक्युलर ट्रॉलीचा प्रारंभ २ जुलै २०१८ मध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते झाला आहे.

नाशिक जिल्ह्याच्या वैभवात भर घालणाऱ्या हा प्रकल्प सुयोग गुरबक्साणी फ्युनिक्युलर रोपवे कंपनीच्या माध्यमातून खासगीकरणातून साकारण्यात आला आहे.

या प्रकल्पामुळे आदिमाया सप्तशृंगीच्या दर्शनासाठी येणारे अबालवृद्ध, दिव्यांग, महिला, रुग्ण भाविक, तसेच लहान मुले यांना सहजपणे आदिमायेचे दर्शन घेण्याची सशुल्क सुविधा प्राप्त झाली आहे.

वेळेअभावी जलद गतीने मंदिरात जाता-येता यावे, या दृष्टीनेही भाविक रोपवे मार्गाचा अवलंब करतात. दरम्यान, बुधवार (ता. १३) व गुरुवार (ता. १४) हे दोन दिवस रोपवेच्या पूर्व नियोजित तांत्रिक देखभाल व दुरुस्तीसाठी बंद ठेवण्यात येणार आहे.

शुक्रवार (ता. १५) पासून रोपवेची सेवा पूर्ववत मिळणार असल्याची माहिती सुयोग गुरबक्साणी फ्युनिक्युलर रोपवेचे मुख्य प्रकल्प व्यवस्थापक राजीव लुंबा यांनी दिली.

दरम्यान, रोपवे जरी दोन दिवस बंद राहणार असला तरी भाविकांना मंदिरात जाण्यासाठी पायरी मार्गावरील असलेल्या पहिली पायरी, गणपती मंदिर, महिषासुर मंदिर, श्रीराम मंदिर, दत्त मंदिर, कासव मूर्ती आदी ठिकाणांचे दर्शन घेऊन आदिमायेचे दर्शन घेण्याचा आनंद व समाधान भाविकांना मिळणार आहे.