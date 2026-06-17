Nashik Road News : रेल्वेस्थानकावर आरपीएफचे ‘ऑपरेशन मातृशक्ती’; पोलिसांच्या तत्परतेमुळे प्रसूत महिला, नवजात बालकावर वेळेत उपचार

नाशिक रोड - मध्य रेल्वेच्या नाशिक रोड रेल्वे स्थानकावर रेल्वे सुरक्षा बलाने ‘ऑपरेशन मातृशक्ती’अंतर्गत एक प्रसूत महिला प्रवासी आणि तिच्या नवजात बालकाला तातडीने मदत केली. आरपीएफच्या या तत्परतेमुळे प्रसूता महिला, नवजात बालकावर वेळेत उपचार झाले..नाशिक रोड रेल्वे स्थानकाच्या प्लॅटफॉर्म क्रमांक ४ वरून गाडी क्रमांक १३२०१ सुटत असताना, ड्युटीवर असलेले उपनिरीक्षक दिलीप कुमार यांना राधेश्याम व त्यांच्या पत्नी या प्रवासी दांपत्याने माहिती दिली की गाडीच्या मागील सामान्य डब्यातील स्वच्छतागृहाजवळ एका महिला प्रवाशाची प्रसूती झाली असून, ती रेल्वेतून एकटीच प्रवास करत आहे..आरपीएफ अधिकारी यांनी चौकशी केली असता संबंधित महिला परवीन (वय २५, रा. अकोला) ही मुंबईच्या दिशेने प्रवास करत होती. नाशिक रोड स्थानक येण्याच्या सुमारे अर्धा तास आधीच धावत्या गाडीत तिची प्रसूती झाली होती. यानंतर आरपीएफने संबंधित महिलेचे पती शेख वाजिद यांच्याशी संपर्क साधला, तेव्हा ते रस्ते मार्गे नाशिककडे येत असल्याचे समजले..यानंतर आरपीएफने उपस्थानक व्यवस्थापक अश्वनी हैरी आणि राजू यादव यांच्याशी संपर्क साधला. प्रसूता महिलेची सुरक्षितता आणि गोपनीयता लक्षात घेऊन, माहिती देणाऱ्या प्रवासी महिला यांना तिच्यासोबत थांबवण्यात आले. यानंतर रेल्वे प्रशासनाने तात्काळ १०८ रुग्णवाहिकेची व्यवस्था केली. प्रसूता महिला आणि तिच्या नवजात बालकाला पुढील उपचारांसाठी नाशिक रोड येथील बिटको रुग्णालयात सुरक्षितपणे दाखल करण्यात आले आहे. रेल्वे पोलिसांच्या या संवेदनशील आणि मानवतावादी दृष्टिकोनामुळे माता आणि बाळ दोघांवरही वेळेत उपचार सुरू झाले.या संपूर्ण बचाव आणि मदत कार्यात उपनिरीक्षक दिलीप कुमार यांच्यासह संदीप खटणा, सुजीत यादव, शंकर यादव आणि राहुल पाटील यांनी मोलाचे सहकार्य केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.