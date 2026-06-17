नाशिक

Nashik Road News : रेल्वेस्थानकावर आरपीएफचे ‘ऑपरेशन मातृशक्ती’; पोलिसांच्या तत्परतेमुळे प्रसूत महिला, नवजात बालकावर वेळेत उपचार

मध्य रेल्वेच्या नाशिक रोड रेल्वे स्थानकावर रेल्वे सुरक्षा बलाने ‘ऑपरेशन मातृशक्ती’अंतर्गत एक प्रसूत महिला प्रवासी आणि तिच्या नवजात बालकाला तातडीने केली मदत.
RPF Jawan Operation Matrushakti at nashik road Railway Station

RPF Jawan Operation Matrushakti at nashik road Railway Station

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नाशिक रोड - मध्य रेल्वेच्या नाशिक रोड रेल्वे स्थानकावर रेल्वे सुरक्षा बलाने ‘ऑपरेशन मातृशक्ती’अंतर्गत एक प्रसूत महिला प्रवासी आणि तिच्या नवजात बालकाला तातडीने मदत केली. आरपीएफच्या या तत्परतेमुळे प्रसूता महिला, नवजात बालकावर वेळेत उपचार झाले.

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