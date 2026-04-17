RTE Admission Scam: आरटीई प्रवेशात जिओ-टॅगिंग घोटाळा? पात्र असूनही वंचित चिमुकल्यांची शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांच्याकडे न्यायासाठी आर्त हाक

सटाणा : "आम्ही नियमांनुसार अर्ज भरले, पात्र ठरत असतांनाही आम्हाला अपात्र ठरवलं. आमचा गुन्हा काय?" असा प्रश्न करत चिमुकल्या विद्यार्थ्यांनी थेट शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांना विचारत आम्हाला न्याय मिळवून द्या अशी आर्त मागणी केली. सटाणा शहर व तालुक्यात शिक्षण हक्क (आरटीई) कायद्यानुसार खासगी शाळेतील २५ टक्के राखीव प्रवेश प्रक्रियेमध्ये जिओ टॅगींगच्या माध्यमातून झालेल्या कथित गैरप्रकारांमुळे पात्र असूनही अनेक गरजू बालकांना प्रवेश नाकारण्यात आल्याने संतापाची लाट उसळल्यानंतर सटाणा दौर्यावर आलेल्या शिक्षणमंत्री श्री.भुसे यांची आज पालकांसह लहानग्या विद्यार्थ्यांनी भेट घेऊन निवेदन दिले. छायाचित्र सटाणा : शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांना आरटीई प्रवेशातील घोटाळ्या संदर्भात निवेदन देताना चिमुकले. समवेत माजी आमदार संजय चव्हाण, भारत काटके, स्वप्नील सोनवणे, तुषार सोनवणे, भूषण सोनवणे आदि. (छाया : रोशन खैरनार).पालकांच्या म्हणण्यानुसार, अर्ज भरताना जिओ-टॅगिंगमध्ये जाणीवपूर्वक फेरफार करण्यात आली आहे. प्रत्यक्षात शाळेपासून दूर राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे निवासस्थान ऑनलाइन प्रणालीत शाळेजवळ दाखवण्यात आले. परिणामी, निकषात बसत नसलेल्या विद्यार्थ्यांना प्राधान्य मिळाले; तर खऱ्या अर्थाने शाळेच्या परिसरात राहणारे पात्र आणि गरजू विद्यार्थी मात्र प्रवेशापासून वंचित राहिले. जिओ-टॅगिंगमधील अनियमिततेमुळे आरटीई प्रवेश प्रक्रियेची पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता धोक्यात आली आहे..राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे पदाधिकारी स्वप्नील सोनवणे यांनी प्रशासनाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करताना आरटीई प्रवेश प्रक्रियेत स्पॉट व्हेरिफिकेशन अत्यंत काटेकोरपणे होणे गरजेचे आहे. मात्र गेल्या वर्षी केंद्रप्रमुखांकडून पडताळणी करताना मोठ्या प्रमाणात हलगर्जीपणा केल्याने चुकीची माहिती देणाऱ्यांना संधी मिळाली. त्यातच काही सायबर कॅफे चालक पालकांना चुकीचे मार्गदर्शन करत 'आम्ही नंबर लावून देतो' अशी भ्रामक आश्वासने देतात. पालकही त्यावर विश्वास ठेवतात आणि वेळ निघून गेल्यानंतर त्यांचे मोठे नुकसान होते. शेवटी त्याचा फटका निष्पाप विद्यार्थ्यांना आणि त्यांच्या पालकांनाच बसतो. त्यामुळे यावर्षी स्पॉट व्हेरिफिकेशन प्रक्रिया पारदर्शक व जबाबदारीने राबवावी आणि दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी सोनवणे यांनी केली..या संपूर्ण प्रकरणात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याचा गंभीर आरोपही पालकांकडून करण्यात आला असून शिक्षण विभागातील काही अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या संगनमताने हा प्रकार घडल्याचा संशय व्यक्त करत सखोल चौकशीची करावी तसेच जिओ-टॅगिंगमधील चुकीची माहिती देऊन मिळवलेले प्रवेश तात्काळ रद्द करून, पात्र विद्यार्थ्यांना न्याय द्यावा, अशी मागणी पालकांनी शिक्षणमंत्री भुसे यांच्याकडे केली आहे.यावेळी बागलाणचे माजी आमदार संजय चव्हाण, भारत काटके, सटाणा शहर युवक राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) तालुकाध्यक्ष चेतन वणीस, स्वप्नील सोनवणे, तुषार सोनवणे, प्रज्ज्वल भामरे, गौरव सोनवणे, सुरेश पाटील, भूषण सोनवणे, संजय पवार आदींसह पालक उपस्थित होते..प्रतिक्रिया :आरटीई प्रवेश प्रक्रियेत कोणत्याही प्रकारची अनियमितता किंवा फेरफार सहन केला जाणार नाही. प्राप्त झालेल्या तक्रारींची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश संबंधित विभागाला देण्यात येतील. यात जे कोणी दोषी आढळतील, त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल. तसेच, पात्र विद्यार्थ्यांवर कोणत्याही परिस्थितीत अन्याय होऊ दिला जाणार नाही. विद्यार्थ्यांना हक्काचे शिक्षण देण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे.दादा भुसे, शिक्षणमंत्री, महाराष्ट्र राज्य.