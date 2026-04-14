Panchwati News : आकर्षक वाहन क्रमांकांतून आरटीओ मालामाल; महसुलात ५.३५ कोटींची वाढ; विशेष क्रमांक घेण्याचे प्रमाण वाढले

पंचवटी - वाहनधारकांमध्ये आपल्या आवडीचा किंवा आकर्षक वाहन क्रमांक खरेदी करण्याची क्रेझ दिवसेंदिवस वाढत आहे. या वाढत्या ओघामुळे प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या (आरटीओ) तिजोरीत यंदा गेल्या वर्षीच्या तुलनेत तब्बल पाच कोटी ३५ लाख १८ हजार ५०० रुपयांची घसघशीत वाढ झाली. आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये या माध्यमातून एकूण १९ कोटी ५९ लाख ३९ हजार रुपये महसूल गोळा झाला असून, एकूण १४ हजार ६३८ वाहनधारकांनी 'व्हीआयपी' क्रमांकांना पसंती दिली आहे..प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाला वाहन नोंदणी, परवाना वाटप, नूतनीकरण, व्यवसाय कर आणि पर्यावरण कर यांमधून नियमित महसूल मिळत असतो. मात्र, गेल्या काही काळापासून आकर्षक नोंदणी क्रमांकांच्या विक्रीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नात मोठी भर पडत आहे. १ एप्रिल २०२४ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत आकर्षक क्रमांकांच्या नोंदणीतून कार्यालयाला १४ कोटी २३ लाख २० हजार ५०० रुपये महसूल मिळाला होता..त्यावेळी १२ हजार ५८७ वाहनधारकांनी पसंतीचे क्रमांक घेतले होते. १ एप्रिल २०२५ ते ३१ मार्च २०२६ या कालावधीत हा महसूल थेट १९ कोटी ५९ लाख ३९ हजार रुपयांवर पोहोचला आहे. यंदा ही संख्या वाढून १४ हजार ६३८ वाहनधारकांवर गेली आहे. एकंदरीत, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा सर्वच प्रकारच्या वाहनांसाठी विशेष क्रमांक घेण्याचे प्रमाण वाढल्याचे स्पष्ट दिसत आहे.