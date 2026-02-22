Maharashtra Police Bharti : वर्दीसाठी ओढ! नाशिक ग्रामीण पोलीस भरतीला प्रारंभ; ९७ हजार अर्जांमधून कोणाची लागणार वर्णी?

नाशिक: आडगाव येथील नाशिक ग्रामीण पोलिस मुख्यालयाच्या मैदानावर शनिवार (ता. २१)पासून पोलिस शिपाईपदासाठी मैदानी चाचणीला प्रारंभ झाला. पहिल्याच दिवशी मैदानी चाचणीसाठी पाचारण केलेल्या दीड हजार उमेदवारांपैकी ४५७ जणांनी दांडी मारली; तर १०९ उमेदवार शारीरिक चाचणीत अपात्र ठरले आहेत. .सोमवारी (ता. २३) सुमारे तीन हजार उमेदवारांना मैदानी चाचणीसाठी पाचारण करण्यात आले आहे. नाशिक ग्रामीण पोलिस दलातील रिक्त पोलिस शिपाईपदाच्या २१० आणि चालकपदाच्या ५२ जागांसह कारागृह पोलिसपदाच्या ११८ अशा एकूण ३८० रिक्त पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. यासाठी सुमारे ९७ हजार उमेदवारांनी ऑनलाइन अर्ज दाखल केले आहेत. मैदानी चाचणीच्या पहिल्याच दिवशी सुमारे एक हजार ५१९ उमेदवारांना पाचारण केले होते. यापैकी ४५७ जण चाचणीसाठी अनुपस्थित राहिले. .मैदानी चाचणीपूर्वी येणाऱ्या उमेदवारांची उंची आणि छातीचे मोजमाप केले जाते. या प्रक्रियेत १०९ उमेदवार अपात्र ठरले आहेत. त्यानंतर १०० मीटर आणि एक हजार ६०० मीटर धावण्यासह गोळाफेक या चाचण्या उमेदवारांनी दिल्या. गुणांतील पारदर्शकता राखण्यासाठी उमेदवारांना त्यांचे गुण दाखविण्यात येत होते; तर तिन्ही गटांतील फेऱ्या आटोपल्यावर उमेदवारांना मैदानी चाचणीचे एकूण गुणही सांगण्यात आले. .यासंदर्भात काही शंका असल्यास उमेदवारांना अपिलाची सुविधाही उपलब्ध केली आहे. उमेदवार आपले अपील वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांकडे करू शकतील, अशी माहितीही देण्यात आली. भरती प्रक्रियेसाठी मुख्यालयाच्या मैदानावर पोलिस अधीक्षक बाळासाहेब पाटील मैदानावरच ठाण मांडून होते. प्रत्येक प्रक्रियेवर अधीक्षक पाटील हे बारकाईने लक्ष ठेवून होते. तसेच, आलेल्या उमेदवारांना ध्वनिक्षेपकांवर वारंवार सूचना देत होते..T20 WC : फायनल सोडा, पाकिस्तानचे उपांत्य फेरीत पोहोचणे अवघड झाले; न्यूझीलंडविरुद्धची लढत रद्द झाल्याने गणित बिघडले.पोलिस शिपाईपदाच्या रिक्त जागांसाठी मैदानी चाचणीला आजपासून प्रारंभ झाला आहे. चाचणीत पारदर्शकता राहण्यासाठी उमेदवारांना त्यांचे गुण सांगितले जातात. तरी कोणीही आमिषांना वा भूलथापांना बळी पडू नये. काही शंका वा आक्षेप असल्यास मैदानावरील वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधावा.- बाळासाहेब पाटील, पोलिस अधीक्षक, नाशिक ग्रामीण.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.