नाशिक

Maharashtra Police Bharti : वर्दीसाठी ओढ! नाशिक ग्रामीण पोलीस भरतीला प्रारंभ; ९७ हजार अर्जांमधून कोणाची लागणार वर्णी?

Field Test for Police Constable Posts Begins in Nashik : पहिल्याच दिवशी मैदानी चाचणीसाठी पाचारण केलेल्या दीड हजार उमेदवारांपैकी ४५७ जणांनी दांडी मारली; तर १०९ उमेदवार शारीरिक चाचणीत अपात्र ठरले आहेत.
Police Bharti

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: आडगाव येथील नाशिक ग्रामीण पोलिस मुख्यालयाच्या मैदानावर शनिवार (ता. २१)पासून पोलिस शिपाईपदासाठी मैदानी चाचणीला प्रारंभ झाला. पहिल्याच दिवशी मैदानी चाचणीसाठी पाचारण केलेल्या दीड हजार उमेदवारांपैकी ४५७ जणांनी दांडी मारली; तर १०९ उमेदवार शारीरिक चाचणीत अपात्र ठरले आहेत.

