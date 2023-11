Diwali Festival 2023 : ‘लक्ष्मी पावलांनी’ बाजारपेठ सजली; विविध वस्तूंच्या खरेदीसाठी महिलांची गर्दी

By

Diwali Festival 2023 : दिवाळीनिमित्त बाजारात विविध प्रकारचे लक्ष्मी पावले, हळद- कुंकू पावले यासह विविध वस्तू बाजारात विक्रीस आल्या आहेत. महिलांकडून वस्तू खरेदी करण्यासाठी गर्दी केली जात आहे.

दिवाळीची खरी सुरवात वसुबारसपासून होत असली तरी दिवाळीचा मुख्य पर्व लक्ष्मीपूजन असतो. आठ दिवस विविध सण साजरे होत असतात. त्यानिमित्ताने लक्ष्मी घरात येत असते. तिचे स्वागत धार्मिक आणि सांस्कृतिक वातावरणात व्हावे, अशी अनेक बांधवांची इच्छा असते. (Rush to buy things for diwali by women nashik news)

त्यानिमित्ताने पुरातन काळापासून लक्ष्मी पावले प्रवेशद्वाराच्या चौकटीवर लावली जात. आजही अशा प्रकारची प्राचीन संस्कृती देशात टिकून आहे. केवळ स्वरूप बदलले आहे. पूर्वी रांगोळीने किंवा रंगाने लक्ष्मी पावले तयार केली जात. सध्या प्लॅस्टिक, ॲक्रेलिक, लाकडी, कागदी, रेडियम तसेच रत्नांनी तयार केलेले लक्ष्मी पावले बाजारात उपलब्ध झाले आहे.

१० ते ४० रुपयांपर्यंत अशा प्रकारची पावले मिळत असल्याने नागरिकांचा कल त्यांच्या खरेदीकडे अधिक आहे. त्याचप्रमाणे शुभलाभ अक्षर, उंबरपट्टी, दारपट्टी, हळद कुंकू पावले, लटकन, तोरण, गाय- वासरू जोडी, रांगोळी स्टिकर अशा विविध वस्तू दीपावली निमित्ताने बाजारात विक्री दाखल झाले आहे. काही दिवसांवर दिवाळी आल्याने महिला वर्गाकडून या वस्तू खरेदीसाठी गर्दी केली जात आहे.

असे आहे दर

वस्तू दर

लक्ष्मी पावले १० ते ४०

शुभलाभ अक्षर १० ते ६०

दारपट्टी १० ते ४०

उंबरपट्टी १० ते ४०

हळद- कुंकू पावले ४०

लटकन ६०

तोरण ३० ते ६०

गाय वासरू जोडी ६०

रांगोळी स्टिकर २० ते ४०

"खरेदीसाठी नागरिकांचा प्रतिसाद उत्तम आहे. वस्तूंच्या दरांमध्ये कुठल्याही प्रकारची वाढ झाली नाही. अॅक्रेलिक लक्ष्मी पावलांना अधिक मागणी आहे." - लक्ष्मण वाकोडे, विक्रेता