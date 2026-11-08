नंदुरबारात गवळी समाजातर्फे सगर उत्सवाचे आयोजन

नंदुरबारला गवळी समाजातर्फे
उद्या सगर उत्सवाचे आयोजन
नंदुरबार, ता. ८ : येथे गवळी समाजातर्फे मंगळवारी (ता. १०) पाडव्यानिमित्त ‘सगर उत्सव’ साजरा होणार आहे. नंदुरबारला गवळी समाजाची सुमारे २०० कुटुंबे आहेत. पारंपरिक दुग्ध व्यवसायासह हात मजुरी, छोटे व्यवसाय यातून समाजबंधाव उदरनिर्वाह करतात.
राज्यासह देशात कुठलेही संकट येऊ नये, यासाठी गाई- म्हशींचे पूजन करण्यात येते. गाय आणि म्हैस लक्ष्मीचे स्वरूप, तर रेडा यमराजाचे वाहन मानून बलिप्रतिपदेला पाडव्यानिमित्त गाई- म्हशींची मिरवणूक काढण्यात येते. सगर उत्सवानिमित्त गवळी समाजबांधव बंधुभाव जोपासत एकमेकांना शुभेच्छा देतात. सगर उत्सवाला रेड्यांची मिरवणूक काढण्यात येते. गवळी समाजबांधव आपल्या गाई- म्हशींना मोरपिसे आणि झेंडूच्या माळा लावून त्यांच्या अंगावर रंगबिरंगी झुली कोरून सजवतात. प्रथा व परंपरेनुसार जुन्या नंदुरबार शहराच्या वेशीवर म्हणजे मोठा मारुती मंदिर परिसरातील सोनी विहीरनजिक स्व. बाळासाहेब ठाकरे जलतरण तलावाजवळ सगर उत्सव साजरा करण्यात येतो. नंदुरबार शहरातील गवळीवाडा, बालवीर चौक, देसाईपुरा परिसरातून गाई- म्हशी व रेड्यांची वाजत गाजत मिरवणूक काढण्यात येते. मंगळवारी दुपारी बाराला सगर उत्सवाला प्रारंभ होणार आहे. सोनी विहीरजवळ गवळी समाजातील पंचमंडळी, मानकरी आणि समाज बांधव उपस्थित राहतील.