Nashik News: शेतकऱ्याने ताकद दाखवली! २१८ कोटींचा आयकर भरला, १९५५ कोटींची उलाढाल

नाशिक: एकीकडे अतिवृष्टी आणि नैसर्गिक संकटांनी राज्यातील शेतकरी हवालदिल झाला असताना, नाशिकच्या शेतकऱ्यांनी आपली ताकद दाखवली आहे. नाशिकच्या सह्याद्री फार्म्स या शेतकरी कंपनीने गेल्या १४ वर्षांत तब्बल २१८.४ कोटी रुपयांचा कर सरकारला भरला आहे. .५४ कोटींचा आयकर समाविष्टयंदा २०२५ मध्ये या कंपनीने १९५५ कोटींची विक्रमी उलाढाल केली आणि ९९.७ कोटींचा नफा कमावला. यापैकी ८५.५ कोटी रुपये कर म्हणून भरले, ज्यात ५४ कोटींचा आयकर समाविष्ट आहे. सह्याद्री फार्म्स ही शेतकऱ्यांनी स्थापन केलेली कंपनी आहे, जी देश-विदेशात द्राक्षांसह विविध शेतमालाची निर्यात करते. या यशस्वी व्यवसाय मॉडेलमुळे कंपनीने केवळ आर्थिक यशच मिळवले नाही, तर ७,०३६ जणांना रोजगारही उपलब्ध करून दिला आहे..१९५५ कोटींची उलाढालएकीकडे बळीराजा सरकारच्या मदतीच्या प्रतीक्षेत असताना, यंदाच्या वर्षात कंपनीने १९५५ कोटींची उलाढाल करत ९९.७ कोटींचा निव्वळ नफा मिळवला. यातून ५४ कोटींचा आयकर आणि एकूण ८५.५ कोटींचा कर सरकारला जमा केला..१४ वर्षांत कंपनीने २१८.४ कोटींचा कर भरलागेल्या १४ वर्षांत कंपनीने २१८.४ कोटींचा कर भरला, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक सामर्थ्य आणि व्यवसाय कौशल्य देशासमोर आले आहे. त्यामुळे सर्वत्र चर्चा आहे. .जागतिक बाजारपेठेत आपले स्थानसह्याद्री फार्म्सने द्राक्ष, केळी, टोमॅटो यांसारख्या शेतमालाची निर्यात करून जागतिक बाजारपेठेत आपले स्थान निर्माण केले आहे. कंपनीच्या यशाचे रहस्य आहे शेतकऱ्यांचा एकत्रित प्रयत्न, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर आणि बाजारपेठेची अचूक जाण. यामुळे शेतकरी केवळ उत्पादकच नाही, तर यशस्वी उद्योजक म्हणूनही पुढे येत आहेत.