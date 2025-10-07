नाशिक

Nashik News: शेतकऱ्याने ताकद दाखवली! २१८ कोटींचा आयकर भरला, १९५५ कोटींची उलाढाल

ashik Farmers Achieve 1955 Crore Turnover, Setting a New Benchmark in Agribusiness Success | सह्याद्री फार्म्सची विक्रमी उलाढाल: १९५५ कोटींचा व्यवसाय, ९९.७ कोटींचा नफा
nashik news

nashik news

esakal

Sandip Kapde
Updated on

नाशिक: एकीकडे अतिवृष्टी आणि नैसर्गिक संकटांनी राज्यातील शेतकरी हवालदिल झाला असताना, नाशिकच्या शेतकऱ्यांनी आपली ताकद दाखवली आहे. नाशिकच्या सह्याद्री फार्म्स या शेतकरी कंपनीने गेल्या १४ वर्षांत तब्बल २१८.४ कोटी रुपयांचा कर सरकारला भरला आहे.

Loading content, please wait...
Nashik
Farmer

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com