नाशिक : अनियंत्रित जीवनशैली अनेक आजारांना आमंत्रण देणारी ठरत असून, यामुळे फॅटी लिव्‍हरच्‍या समस्‍येत गंभीररीत्या वाढ झालेली आहे. तब्‍बल ३५ टक्‍के नागरिकांना अर्थात शंभरपैकी ३५ लोकांना फॅटी लिव्‍हरची समस्‍या भेडसावते आहे.

त्‍यापेक्षाही चिंताजनक बाब म्‍हणजे अवघे दोन टक्‍के रुग्‍णांमध्ये लक्षणे आढळून येत असल्‍याने उर्वरित व्‍यक्‍तींना त्‍यांच्‍यावर असलेल्‍या संभाव्‍य धोक्‍याची कल्‍पनादेखील नाही.