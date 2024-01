SAKAL Exclusive: 'वाचन' चळवळीसाठी ग्रंथालय, वाचनालयांना मिळावे बळ! वाढती महागाई, खर्च पाहता तुटपुंज्या अनुदानामुळे घरघर

मालेगाव शहर : शासन वाचन चळवळीचा प्रचार व प्रसाराबाबत अनेक वाचनालयांना अनेक उपक्रम सुचवीत असले, तरी त्यांच्या समस्यांकडे गंभीरपणे बघत नसल्याने ग्रामीण भागात वाचन चळवळ मंदावली आहे.

यामुळे नव्या वर्षात शासनाकडून वाचनालयांना आर्थिक बळ मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. (SAKAL Exclusive Libraries should get strength for Reading movement Rising inflation paltry subsidy in view of expenditure malegaon Nashik)