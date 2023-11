चांदवड : तालुक्यात झालेल्या अपुऱ्या पावसामुळे दुष्काळ सदृश परिस्थिती तयार झाली आहे. यामुळे पिण्याच्या पाण्यासह जनावरांच्या चाऱ्याची टंचाई तीव्र झाली आहे. तालुक्यातील अनेक गावांमध्ये पाऊसच पडला नसल्याने पिण्यासाठी पाणी नाही, हाताला काम नाही अन् स्थिती आहे.

यामुळे दिवाळी सणापूर्वीच कामाच्या शोधासाठी आदिवासी बांधव, मजूर हे आपले गाव सोडून शहराकडे स्थलांतरित झाले आहे. (SAKAL Exclusive Migration of laborers to city before Diwali Not getting work on employment guarantee scheme nashik)

चांदवड तालुक्यात पावसाने पाठ फिरविल्याने खरीप आणि रब्बी दोन्ही हंगामात शेतकऱ्यांच्या हाती कुठलेच पीक लागले नाही. त्यामुळे तालुक्यातील पाझर तलाव कोरडेठाक पडले आहे. यामुळे तालुक्यात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

यामुळे ऐन दिवाळी सणापूर्वीला हाताला काम मिळावे म्हणून तालुक्यातील शेकडो मजुर शहराकडे स्थलांतरित झाले आहे. यंदा कायम दुष्काळी पट्ट्यात सरासरीच्या तुलनेत अत्यंत कमी पाऊस पडला.

त्याचा मोठा परिणाम खरीप पिकावर झाला. खरीप पूर्ण वाया गेला आहे. परतीच्या पावसानेही दगा दिल्याने तर शेतकऱ्यांसह मजुरांचे तोंडचे पाणीच पळाले.

शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. पिण्याच्या पाण्यासह रोजगाराचाही प्रश्न गंभीर झाला आहे. उन्हाळ्यात तालुक्यातील टंचाईग्रस्त गावात सुरु केलेले टँकर अजूनही सुरुच आहे.

दुष्काळ सदृश परिस्थितीमुळे तालुक्यातून अनेक मजुरांनी रोजगाराच्या शोधात शहराकडे, ऊसतोडणीसाठी तसेच वीटभट्टीसाठी स्थलांतर केले आहे.तर शेकडो मजूर दिवाळीनंतर स्थलांतर करणार आहेत .

रोजगार हमी योजना दुष्काळाच्या कचाट्यात

ग्रामीण भागातील मजुरांचे स्थलांतर थांबावे म्हणून सुरु करण्यात आलेले रोजगार हमी योजना तालुक्यात दुष्काळाच्या कचाट्यात सापडली आहे. जिल्ह्यात या योजनेंतर्गत मोचकेच कामगार काम करीत आहे.

"माझ्याकडे दहा, बारा शेळ्या होत्या. इथे पाणी, चारा नसल्याने मी शेळ्या मुलीकडे पाठविल्या. आम्हालाही इथे काम नसल्याने कामासाठी स्थलांतर करणार आहे. आता मिळेल ते काम करून दिवस काढावे लागतील."- छबू पिंपळे, आदिवासी शेतमजूर, निमोण (ता. चांदवड)

"रोजगार हमीची कामे मागणी केल्यास तत्काळ उपलब्ध करून देण्यात येतील."

- मंदार कुलकर्णी, तहसीलदार चांदवड