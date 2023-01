SAKAL Exclusive : ST बसची स्टिअरिंग मार्च महिन्यापासून महिलांच्या हाती!

मालेगाव (जि. नाशिक) : मुंबई बेस्टमध्ये महिला चालक नियुक्तीपाठोपाठ राज्यातील एसटी बसमध्ये मार्चपासून महिला चालक बस चालविताना दिसणार आहेत. राज्यातील ३१ विभागांत २०६ महिला चालकांना ८० दिवसांचे प्रशिक्षण देण्याचे काम सुरू आहे.

हे प्रशिक्षण अंतिम टप्प्यात आहे. मार्चअखेर महिला चालकांचे प्रशिक्षण पूर्ण होईल. यानंतर अवजड वाहन समजले जाणारे आणखी एक क्षेत्र महिला काबीज करतील. महिलांसाठी हा क्षण प्रेरणादायी ठरणार आहे. (SAKAL Exclusive Steering of MSRTC bus in hands of women from March nashik news)

लालपरीची स्टिअरिंग मार्चपासून महिलांच्या हाती येणार आहे. राज्यातील ३१ विभागांत महिला चालकांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. २०१९ मध्ये प्रस्तावित असलेल्या या मोहिमेचा तब्बल तीन वर्षांनंतर श्रीगणेशा होणार आहे. एसटी बसच्या ३१ विभागांत ३२ हजार ७०० चालक, तर २६ हजार ८०० वाहक आहेत.

यात चार हजार ५०० महिला वाहक आहे. एसटी बसमध्ये अद्यापपर्यंत महिला चालक नव्हत्या. या महिला चालक व वाहक या दोन्ही पदासाठी काम करतील. २०१९ मध्ये माजी राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील यांच्या हस्ते पुणे येथे महिला चालक नियुक्तीच्या मोहिमेचा प्रारंभ झाला होता.

त्यानंतर एसटी महामंडळातर्फे महिला चालकांसाठी भरतीप्रक्रिया राबविण्यात आली. २०२० मध्ये कोरोना संसर्गामुळे झालेला लॉकडाउननंतर महामंडळ राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरणाच्या मागणीसाठी सुरू झालेल्या आंदोलनामुळे ही मोहीम लांबणीवर पडली. आता त्यास मुहूर्त सापडला आहे.

राज्यातील ३१ एसटीच्या विभागांत महिला चालक व वाहकांचे ८० दिवसांचे प्रशिक्षण सुरू आहे. लवकरच या महिला प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर एसटी बसच्या स्टिअरिंगचा ताबा घेत प्रवासी बस असलेल्या रथाचे सारथ्य करतील.

हेही वाचा : प्राप्तिकर उत्पन्न सवलत मर्यादा वाढणार?

हेही वाचा: Nashik ZP News | जलजीवन योजनेच्या हस्तांतरण अधिकार सरपंचांकडेच : पुरुषोत्तम भांडेकर

या विभागात सुरू आहे प्रशिक्षण

राज्यातील औरंगाबाद, जालना, परभणी, अमरावती, अकोला, बुलडाणा, यवतमाळ, धुळे, जळगाव, नाशिक, अहमदनगर, पुणे, सोलापूर, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, नागपूर, चंद्रपूर, भंडारा, गडचिरोली, वर्धा या ३१ विभागांत २०६ महिला चालकांचे एक वर्ष अवजड वाहन चालविण्याचे प्रशिक्षण सुरू आहे. प्रशिक्षण अंतिम टप्प्यात आहे.

असे सुरू आहे प्रशिक्षण

महिला चालकांना रोज दहा किलोमीटरवर बस चालविणाचे प्रशिक्षण दिले जात आहे. यामध्ये घाट, रात्रीच्या वेळेस येणारे अडथळे, गर्दीच्या ठिकाणी, राष्ट्रीय महामार्गावर या ठिकाणी प्रशिक्षण सुरू आहे. प्रशिक्षण ८० दिवस सुरू असून, यामध्ये महिलांना प्रजापिता ब्रह्मकुमारीतर्फे मानसिकतेत वाढ व नाशिक परिवहन विभागातर्फे अपघातात विशेष काळजी या संदर्भात मार्गदर्शन केले जात आहे. प्रशिक्षणाबरोबरच महिला चालकांना वर्कशॉपबद्दल माहिती दिली जाते.

सुरवातीला बस चालविताना भीती वाटायची; सध्या भीती वाटत नाही. महिला कुठल्याही क्षेत्रात मागे नाही. मार्च महिन्यात प्रशिक्षण संपल्यावर एसटी बस चालविताना अभिमान वाटेल. इतर महिलांना प्रेरणा देणारा हा उपक्रम आहे. -माधवी साळवे, प्रशिक्षणार्थी चालक, नाशिक

हेही वाचा: Nashik News : अनाथालयातील लेकरांना पोलिसांनी घडवली यात्रा; अप्पर पोलिस अधीक्षक भारती यांचा पुढाकार