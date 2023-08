SAKAL Impact: ‘त्या’ विद्यार्थ्यांचा निकाल ऑनलाइन जाहीर! पुढील प्रवेशाचा मार्ग झाला मोकळा

SAKAL Impact : एचपीटी महाविद्यालयातील बी.ए. पदवी अभ्यासक्रमाचे अंतिम वर्षाचे निकाल प्रलंबित असल्याची बाब निदर्शनास आली होती.

यासंदर्भात ‘सकाळ’मध्ये बातमी प्रसिद्ध झाल्यावर सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातर्फे ऑनलाइन स्वरूपात निकाल जाहीर केला आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांच्या पुढील प्रवेशप्रक्रियेचा मार्ग मोकळा झाला. (SAKAL Impact Results of SPPU HPT College students announced online way for further entry clear nashik)

इतर महाविद्यालयांतील अंतिम वर्ष बी.ए.चा निकाल जाहीर झालेला असताना एचपीटी महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांचा निकाल प्रलंबित होता.

याबाबत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेतर्फे पुणे विद्यापीठ उपकेंद्राचे समन्वयक डॉ. प्रशांत टोपे यांची भेट घेऊन निवेदन देण्यात आले. तातडीने निकाल जाहीर करण्याची मागणी या शिष्टमंडळाने केली.

प्रलंबित निकाल असलेले विद्यार्थीही उपस्थित होते. दरम्यान, दुपारी उशिरा निकाल ऑनलाइन पद्धतीने जाहीर करण्यात आला. यामुळे विद्यार्थ्यांना पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमास प्रवेश घेण्यासाठी मार्ग मोकळा झालेला आहे. त्यामुळे विद्यार्थी व पालकांनी सुटकेचा निःश्वास सोडला.