नाशिक

Sakal NIE Chitrakala Spardha : सकाळ चित्रकला स्पर्धेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद; तीन पिढ्यांचा एकाच वेळी रंगोत्सव!

Sakal NIE Chitrakala Spardha Sparks Creativity Across Generations : पहिली ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांमधील सर्जनशीलतेला कॅनव्हास मिळाला अन्‌ प्रत्येक रेषेत, रंगांच्या नानाविध छटांमधून बालमनात दडलेल्या कुतूहलाला अन्‌ उत्सुकतेला नवा आकार मिळाला.
Sakal NIE Chitrakala Spardha

Sakal NIE Chitrakala Spardha

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक/ पुणे: कागदावर उमटलेले रंग...अन्‌ त्याद्वारे बालमनातील स्वप्नांना, कल्पनांना मोकळं आकाश मिळालं. पहिली ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांमधील सर्जनशीलतेला कॅनव्हास मिळाला अन्‌ प्रत्येक रेषेत, रंगांच्या नानाविध छटांमधून बालमनात दडलेल्या कुतूहलाला अन्‌ उत्सुकतेला नवा आकार मिळाला. निमित्त होते ‘सकाळ माध्यम समूहा’तर्फे आयोजित ‘सकाळ एनआयई चित्रकला स्पर्धे’चे.

Loading content, please wait...
Nashik
pune
maharashtra
school
student
Sakal
Competition

Related Stories

No stories found.