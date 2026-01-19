Sakal NIE Chitrakala Spardha : सकाळ चित्रकला स्पर्धेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद; तीन पिढ्यांचा एकाच वेळी रंगोत्सव!

नाशिक/ पुणे: कागदावर उमटलेले रंग...अन् त्याद्वारे बालमनातील स्वप्नांना, कल्पनांना मोकळं आकाश मिळालं. पहिली ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांमधील सर्जनशीलतेला कॅनव्हास मिळाला अन् प्रत्येक रेषेत, रंगांच्या नानाविध छटांमधून बालमनात दडलेल्या कुतूहलाला अन् उत्सुकतेला नवा आकार मिळाला. निमित्त होते ‘सकाळ माध्यम समूहा’तर्फे आयोजित ‘सकाळ एनआयई चित्रकला स्पर्धे’चे..‘सकाळ’तर्फे दरवर्षी ही स्पर्धा आयोजित केली जाते. यंदा स्पर्धेचे ‘रिलायन्स डिजिटल हे असोसिएट पार्टनर’ आहेत, तर ‘माय रोबो डॉट इन’ हे टेक पार्टनर आहेत. ‘सकाळ’तर्फे गेल्या चाळीस वर्षांपासून ही स्पर्धा घेण्यात येत आहे. एकाच दिवशी, एकाच वेळी महाराष्ट्र आणि गोवा या दोन्ही राज्यात ही स्पर्धा घेण्यात आली. स्पर्धेत शालेय विद्यार्थ्यांबरोबरच महाविद्यालयीन विद्यार्थी, पालक आणि ज्येष्ठ नागरिकांनाही सहभागी करून घेतले आहे. .त्यामुळे घराघरांत दडलेल्या हौशी चित्रकारांना चित्र काढण्याचे कलेचे उत्स्फूर्तपणे सादरीकरण करता आल्याने त्यांनी भरघोस प्रतिसाद दिला आहे. एकीकडे राज्यातील विविध जिल्ह्यांमधील शाळांमध्ये असणाऱ्या स्पर्धा केंद्रात मोठ्या उत्साहाने येणारे विद्यार्थी अन् दुसरीकडे घरात किंवा बागेमध्ये बसून निवांतपणे चित्र काढण्याचा आनंद घेणारे पालक, ज्येष्ठ नागरिक असे अनोखे चित्र रविवारी पहायला मिळाले..‘सकाळ’च्या या चित्रकला स्पर्धेच्यानिमित्ताने आजी-आजोबा, आई-वडील यांसह ताई-दादा आणि शालेय विद्यार्थी असे एकाचवेळी तीन पिढ्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या हौशी चित्रकारांनी आपल्या मनात दडलेल्या भावविश्वाला, कल्पनांना ‘कॅनव्हास’वर उतरविले. महाराष्ट्रासह गोव्यातही या स्पर्धेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड, पुणे जिल्हा यांसह बीड, छत्रपती संभाजीनगर, धाराशिव, हिंगोली, जालना, लातूर, नांदेड, परभणी, धुळे, जळगाव, नंदुरबार, कोल्हापूर, रत्नागिरी, सांगली, सिंधुदुर्ग, मुंबई, पालघर, रायगड, ठाणे, अकोला, अमरावती, बुलडाणा, चंद्रपूर, गडचिरोली, गोंदिया, नागपूर, वर्धा, यवतमाळ, नाशिक, अहिल्यानगर, सातारा, सोलापूर जिल्ह्यांमधील विविध शाळांमध्ये ही स्पर्धा मोठ्या उत्साहपूर्ण वातावरणात झाली. .प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, महाविद्यालयीन विद्यार्थी; यांसह पालक आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ही स्पर्धा खुली होती. पहिली आणि दुसरी, तिसरी आणि चौथी, पाचवी ते सातवी, आठवी ते दहावी यांसह महाविद्यालयीन विद्यार्थी, पालक व ज्येष्ठ नागरिक अशा गटात ही स्पर्धा घेण्यात आली. महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांसह पालक, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ऑनलाइनद्वारे आपली चित्रे अपलोड केली. चित्रे ऑनलाइनद्वारे अपलोड करण्यालाही चांगला प्रतिसाद लाभला..Pune Airport Flight : उन्हाळी हंगामातही १५ स्लॉट ‘हवे’तच; नव्या उड्डाणांची शक्यता धूसर.चित्र अपलोड करण्यास मुदतवाढचित्रकला स्पर्धेत ऑनलाइन पद्धतीने सहभागी झालेल्या स्पर्धकांना त्यांनी काढलेली चित्रे सोमवारी (ता. १९) सायंकाळी सातपर्यंत अपलोड करता येणार आहेत. वाचकांच्या सोयीसाठी चित्रे अपलोड करण्याची मुदत २४ तास वाढविण्यात आली.कला ही नवकल्पनांची पहिली भाषा आहे. सकाळ एनआयई चित्रकला स्पर्धेमधून आम्ही मुलांच्या भविष्याचे कौशल्य विकसित करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. ‘माय रोबो डॉट इन बाय एनईओडी लॅब’मध्ये आम्हाला विश्वास आहे की सर्जनशीलता, तंत्रज्ञान आणि शिक्षण एकत्र येऊन नवीन विचार करणारे आणि आत्मविश्वास असलेले विद्यार्थी तयार होऊ शकतात.- महेश वाघ, संस्थापक, माय रोबो डॉट इन आणि एनईओडी ग्लोबल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.