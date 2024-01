Sakal Special : चालता...बोलता...!

..बरं झालं सुटी मिळाली

अयोध्यात प्रभू श्रीरामचंद्राच्या मूर्तीचा सोमवारी प्राणप्रतिष्ठा सोहळा होणार आहे. या कार्यक्रमाची देशभरात जोरदार तयारी सुरू आहे. कार्यक्रमाच्या पार्श्वभूमीवर अयोध्यसह विविध धार्मिक शहरे सजविण्यात आली आहेत. कुठे मंदिराची स्वच्छता सुरू आहे, कुठे राम मंदिरांमध्ये महाआरतीचे आयोजन करण्यात आले आहे.

नाशिकमध्येही भरगच्च कार्यक्रम होणार आहेत. मोतीचूर लाडूचे वाटप होणार आहे. रामकुंड परिसरात दिवे लावले जाणार आहेत. काळाराम मंदिरात महाआरती होणार आहे. या उत्सवासाठी केंद्र सरकारने अर्ध्या दिवसाची सुटी जाहीर केली आहे. राज्यातही शासनाने शासकीय सुटी जाहीर केली आहे.

याच पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषदेतील विविध विभागांत सुटी मिळाल्याची चर्चा रंगली होती. यात एका कर्मचाऱ्याने सांगितले, की या ऐतिहासिक कार्यक्रम ‘याचि देही याचि डोळा’ बघावयाचा असल्याने सतत मोबाईलमध्येच डोके असते. बरे झाले सुटी दिली. नाही तरी, त्या दिवशी कामात मन लागले नसते. सुटी मिळाल्याने कार्यक्रमाचा फुल एन्जॉय होईल, असे सांगत निघून गेला.

(sakal special chalta bolta it is good got leave nashik news )