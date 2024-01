पंतप्रधानांनी दर महिन्याला नाशिकला यावे...

युवा महोत्सवानिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी शहरात येत आहेत. त्यांच्या दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर शहरभरात स्वच्छता अन् सुशोभीकरणाच्या कामांना वेग आला आहे.

(sakal special chalta bolta PM should come to Nashik every month nashik news)