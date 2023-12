SAKAL Special: चालता-बोलता : नेमकं नदीत काय पडलं आहे?

By

वेळ दुपारी तीन- साडेतीनची. ठिकाण तपोवन येथील स्‍वामीनारायण पूल परिसर. साधारणतः ३०० ते ४०० मीटरच्‍या या पुलावर पंचवटीकडील बाजूला ५० ते ६० जण उभे राहून खाली वाकून पाहत होते. रस्‍त्‍याने जाणाऱ्या गाडीतील लोकंही थांबून-थांबून घडलेल्‍या प्रकाराची माहिती घेण्यासाठी धडपडत होते. (SAKAL Special chalta bolta What exactly fell in river comedy tragedy political satire nashik)

दुचाकीवाले तर हमखास गाडी बाजूला करून काही क्षणांसाठी पुलावर उभे राहून गंमत पाहत होते; पण नेमकं झालं काय आहे, कुणालाच समजेना. सर्व एकमेकांना हिंदी, मराठीत विचारू लागले ‘नेमकं नदीत पडलं तरी काय आहे?’ कुणी म्‍हणे, ‘एकाने उडी मारली’, दुसरा म्‍हणे ‘मासे पकडणारं पोरगं सापडत नाहीए...’ असे एक ना अनेक अंदाज बांधण्याचे काम सुरू असले, तरी सत्‍यस्‍थिती कुणाला माहिती नव्‍हती.

गर्दी जमत राहिली, लोक पाहत राहिले. पण, फक्‍त मज्‍जा म्‍हणून लोकांना चकविण्यासाठी हा प्रकार घडविलेले काही युवक मात्र जनतेची ही धडपड पाहून लोटपोट हसले.

गंमत म्‍हणून नदीत पाहताना, या संपूर्ण प्रकाराची सुरवात करणाऱ्या युवकाने ‘कसं चकवलं’ म्‍हणत खिदखिद करीत हसविले.