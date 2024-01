SAKAL Special : चालता... बोलता...

‘झेडपी’चा श्रीकृष्ण आहात

महाभारतात धर्म रक्षणानुसार आचारण करण्याबाबत श्रीकृष्ण भगवानाने सातत्याने उपदेश केलेला आहे. महाभारतात धर्मयुद्धास अर्जुनाला प्रवृत्त करण्यास केलेला हाच उपदेश भगवतगीता म्हणून ओळखला जातो. भगवतगीतेतील हाच संदर्भ अनेकदा दिला जातो.

त्याबाबत झाले असे, की जिल्हा परिषदेत आरोग्य विभागातील विविध संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नती प्रक्रिया पार पडली. यात सामान्य प्रशासनातील कर्तव्यदक्ष अधिकाऱ्याने समुपदेश पद्धतीने ही प्रक्रिया राबविल्याबद्दल त्यांचे आरोग्य संवर्गातील विविध संघटनांनी भगवान श्रीकृष्णाची मूर्ती देऊन सत्कार केला.

ही मूर्ती देण्यामागील भावना व्यक्त करताना या वेळी एका कर्मचाऱ्याने त्यांना थेट, आपण ‘झेडपी’चे श्रीकृष्ण आहात. आपल्यामुळेच ‘झेडपी’चे चांगेल कामकाज सुरू असल्याचे सांगितले. त्यावर उपस्थितांमध्ये एकच हंशा पिकला.

