ONDC Workshop Nashik: ‘ऑनलाइन दिसाल तर जास्त विकाल’ : नाशिकमध्ये ओएनडीसी, ई-कॉमर्सद्वारे महिला एमएसएमई उद्योजकांना मार्गदर्शन

नाशिक : डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या युगात आपल्या व्यवसायाला ‘ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स’ (ओएनडीसी) या ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मची जोड दिल्यास झपाट्याने व्यवसायवृद्धी होईल. सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांना (एमएसएमई) केंद्र सरकारच्या ‘ओएनडीसी’सारखे प्लॅटफॉर्म आणि शासनाच्या विविध योजना यांची एकत्रित माहिती देणारी कार्यशाळा ‘सकाळ’ संलग्न कौशल्य प्रशिक्षण संस्था ‘एसआयआयएलसी’ आणि ‘इझी-पे’ यांच्यातर्फे, तसेच ‘तनिष्का’ व्यासपीठाच्या सहकार्याने मंगळवारी (ता. ३०) कालिकादेवी मंदिर सभागृहात पार पडली. ‘ऑनलाइन दिसाल तर जास्त विकाल’ हा मंत्र या वेळी महिला उद्योजकांना देण्यात आला..कार्यशाळेत ‘ओएनडीसी’ प्लॅटफॉर्मवर मोफत नोंदणी प्रक्रिया, उत्पादनांचे डिजिटल लिस्टिंग, ऑनलाइन स्टोअर उभारणी, डिजिटल विक्रीद्वारे व्यवसायवाढ, ग्रामीण व लघुउद्योजकांसाठी ई-कॉमर्समधील नव्या संधी, पेमेंट सेटलमेंट व लॉजिस्टिक्स याविषयी ‘इझी-पे’चे अधिकारी प्रवीण पटेल व विकास मकवाना यांनी मार्गदर्शन केले. .नॅशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशनचे नाशिक शाखा व्यवस्थापक बी. एल. बर्नवाल यांनी व्यावसायवृद्धीसाठी भारतीय प्लॅटफॉर्मचा वापर करण्याचे आवाहन केले. महाराष्ट्र उद्योजकता विकास केंद्राचे आलोक मिश्रा यांनी महिलांना ‘जेवढे शिकाल, तेवढे कमवाल’ असा मूलमंत्र दिला. पल्लवी मोरे यांनी अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या योजनांविषयी माहिती दिली. सीए विक्रम कडभाने यांनी ‘जीएसटी’ व ‘प्रोजेक्ट रिपोर्ट’विषयी विवेचन केले. .अभ्युदय सहकारी बँकेच्या व्यवस्थापक संध्या भावसार व वरिष्ठ व्यवस्थापिका सौ. चावरे यांनी बँकेच्या विविध योजनांची माहिती देत महिलांसाठी असलेल्या विशेष सुविधांविषयी मार्गदर्शन केले. ‘सकाळ’ कम्युनिटी डेव्हलपमेंटचे सरव्यवस्थापक प्रदीप वेदपाठक यांनी प्रास्ताविक केले. ‘सकाळ’ उत्तर महाराष्ट्र आवृत्तीचे सरव्यवस्थापक संजय पाटील यांनी उद्योजकांना शुभेच्छा दिल्या. चंद्रमा पाटील यांनी सूत्रसंचालन केले. या वेळी महिला उद्योजिका, बचत गटाच्या महिला मोठ्या संख्येने उपस्थित होत्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.