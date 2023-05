SAKAL Workshop: निर्यातक्षम शेवगा लागवडीद्वारे वाढवा आर्थिक उत्पन्न; रविवारी नाशिकमध्ये विशेष कार्यशाळा

By

SAKAL Workshop : शेवगा लागवडीत आधुनिक ट्रेंड येत असून विविध जातींची व्यावसायिक दृष्टीने लागवड करण्याकडे अधिक कल आहे. त्यामुळे शेवगा फक्त पूर्वीसारखे बांधावरील पीक न राहता त्याचे क्वॉलिटी उत्पादन घेऊन देशांतर्गत तसेच परदेशातही शेवगा पाठविला जाऊ लागला आहे. त्यामुळे शेवगा पिकाची शेती चांगले आर्थिक उत्पन्न देणारी ठरू लागली आहे.

अशा या किफायतशीर तसेच कमी पाण्यातील शेवगा पिकाच्या निर्यातक्षम उत्पादनाबाबत आणि निर्यात संधींविषयी सखोल मार्गदर्शन करणारी एकदिवसीय कार्यशाळा रविवारी (ता.२१) सकाळ- ॲग्रोवन संलग्न शैक्षणिक संस्था एसआयआयएलसीतर्फे नाशिक येथील सातपूर सकाळ कार्यालयात आयोजिली आहे. (SAKAL Workshop Increase Economic Income through Exportable Moringa Cultivation Special workshop in Nashik on Sunday)

शेवगा शेती फायदेशीर काः

- कमी पाण्यात शेवग्याचे उत्पादन

- शेवग्याचा पाला, शेंगा, प्रत्येक भाग उपयोगी

- दररोजच्या आहारात अतिशय फायदेशीर

- निर्यातीला भरपूर वाव

सोलापूर येथील निर्यातक्षम शेवगा उत्पादक प्रगतशील शेतकरी इमरान मुलानी हे कार्यशाळेत मार्गदर्शन करणार आहेत. अनेक शेतकरी त्यांच्या मार्गदर्शनाने शेवग्याचे चांगले उत्पादन घेत असून आर्थिक उत्पन्न वाढविले आहे.

कार्यशाळेत निर्यातक्षम शेवगा उत्पादन पद्धती, आधुनिक जाती, खत व पाणी व्यवस्थापन, छाटणी, फुलोरा अवस्था, काढणी व्यवस्थापन, निर्यातीच्या संधी, निकष, ट्रेसिबिलीटी इ.विषयांवर मार्गदर्शन होईल.

प्रतिव्यक्ती बाराशे रुपये शुल्क आहे. आगाऊ नावनोंदणी आवश्यक.

कार्यशाळेचे ठिकाणः सकाळ कार्यालय, सातपूर एमआयडीसी, त्र्यंबक रोड, नाशिक, वेळ: सकाळी १० ते संध्याकाळी ५, नाव नोंदणीसाठी संपर्क : ९२८४७ ७४३६३