बाजार समितीच्या सचिवाचा मनमानी कारभाराबाबत सभापतींचा खुलासा

साक्री बाजार समितीच्या सचिवांची पदावनती
सभापती ठाकरे यांचा मनमानी कारभाराबाबत खुलासा
सकाळ वृत्तसेवा
म्हसदी, ता. ३ : साक्री कृषी उत्पन्न बाजार समितीत २४ ऑक्टोबरला उपस्थित संचालकानी सचिव भूषण कैलास बच्छाव यांना सचिव पदावरून पदावनत केले आहे. याविषयी तालुक्यात उलटसुलट चर्चा सुरू आहे. जिल्हा उपनिबंधक मनोज चौधरी यांनी देखील सचिव श्री. बच्छाव यांना कमी करण्याचे पत्र समितीला दिले आहे. शिवाय बाजार समितीच्या निर्णयाविरोधात काम करीत असल्याचे लक्षात आल्यावर ही कारवाई केल्याची माहिती बाजार समितीचे सभापती ऋतूराज विजयकुमार ठाकरे यांनी दिली. तशा आशयाचे पत्र त्यांनी प्रसिद्धीस दिले आहे.
बाजार समितीच्या कामकाजाबाबत प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. त्या प्रश्नांच्या निरसनासाठी सभापती श्री. ठाकरे यांनी प्रसिद्ध पत्रकाद्वारे खुलासा केला आहे. या वेळी सभापती श्री. ठाकरे यांच्यासह संचालक दीपक साळुंखे, जितेंद्र बिरारीस, किरण कोठवदे, वसंत पवार, दिनकर बागूल, भास्कर पवार, ओंकार राऊत, शाईराम अहिरे, जिजाबाई साबळे उपस्थित होते. ४ जून २०२५ ला श्री. ठाकरे सभापती झाले आहेत. सचिव नेहमी राजकीय दबावात बाजार समितीच्या निर्णयाविरोधात काम करीत होते. यापूर्वी सचिव श्री. बच्छाव यांच्याविरुध्द माथाडी सभा इतिवृत्त २४ एप्रिलच्या सभेत जिल्हा उपनिबंधकांच्या कार्यालयात झालेल्या सभेच्या इतिवृत्तात श्री. बच्छाव यांच्या प्रशासकीय कामकाजाबाबत ताशेरे ओढले आहेत. संचालक मंडळास कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत. प्रशासकीय कामकाजात कोणताही बदल झाला नसल्याने संचालक मंडळाने २४ ऑक्टोबरच्या तातडीच्या विशेष सभेत त्यांना सचिव पदावरुन वरिष्ठ लिपीकपदी पदावनत केले आहे. तसा ठराव मंजूर झाला असल्याचे श्री. ठाकरे यांनी स्पष्ट केले आहे.