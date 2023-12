Sudhakar Badgujar: मुंबईतील १९९३ मधील साखळी बॉम्‍बस्‍फोटातील संशयित सलीम कुत्ता याच्‍याबरोबर व्‍हायरल नृत्‍याच्‍या व्‍हिडिओनंतर पोलिसांनी शिताफीने कारवाई केली. शुक्रवारी (ता. १५) सायंकाळी शहर गुन्‍हे शाखेने या प्रकरणात चर्चेत आलेले शिवसेनेचे (ठाकरे गट) महानगरप्रमुख सुधाकर बडगुजर यांना ताब्यात घेत चौकशी केली.

इतर तिघांचीही चौकशी करीत सायंकाळी उशिरा सोडण्यात आले. दरम्‍यान, या वेळी कार्यकर्ते, समर्थकांनी गर्दी केली होती.