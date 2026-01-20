Sonalee Kulkarni : ग्लॅमर विसरून सोनाली कुलकर्णी रमली गावसंस्कृतीत; नाशिकच्या दुगावमध्ये अनुभवले 'श्रमसंस्कार'

नाशिक: रोजच्या रहाटगाड्यातील गर्दीचे जगणे, ट्रेनची कर्णकर्कश शिट्टी आणि सिग्नलवरचे ते मिनिटामिनिटाचे जीवघेणे वेळकाढूपण... यातून गर्द हिरव्या झाडांमधला तो मोकळा श्वास आणि गाजर गवतातून पायवाटेने चालत निश्चित स्थळी पोहोचणे असा मनमोकळा, कैफ असलेला दिवस अभिनेत्री सोनाली कुलकर्णीने अनुभवला. निमित्त होते, दुगाव, जानोरी व उंबरखेड येथे मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानाचे. .गावातील लोकांचे श्रमसंस्कार, लोकप्रतिनिधी, आरोग्य केंद्र, अंगणवाडी, बचतगटाला भेट देत दुगाव’करांशी सोनालीने आपुलकीने संवाद साधला. ही गावसंस्कृती व श्रमसंस्कार कायमस्वरूपी राहिले पाहिजे, असे विचार कुलकर्णी यांनी मांडले. यावेळी आमदार हिरामण खोसकर यांच्या हस्ते महिला बचत गटाच्या सेंद्रिय खत प्रकल्पाचे उद्घाटन करण्यात आले. .आमदार सरोज अहिरे यांनी सवित्रीबाई फुले अभ्यासिकेचे उद्घाटन केले. तर अभिनेत्री सोनाली कुलकर्णी यांनी शुद्ध पाणी प्रकल्प उद्घाटन करत दुगावमधील विविध ठिकाणांना भेट दिली. शशी वाघ, प्रीती वाघ यांनी गावात रथ निर्मितीसाठी दोन लाखाचा धनादेश दिला. वारकरी सुनील थेटे यांनी सव्वालाख रुपयांतून पाणी शुद्धीकरण शेड बांधून दिले..Bigg Boss Marathi 6 Video : सागरने केली रुचिता-अनुश्रीची कानउघाडणी तर तन्वीने केली विशालची पोलखोल ! घरात नवे ट्विस्ट.यावेळी सरपंच ज्ञानेश्वर गवे, उपसरपंच हरिभाऊ धोंडगे, उपमुख्यकार्यकारी अधिकारी वर्षा फडोळ, गटविकास अधिकारी सोनिया नाकाडे, ग्रामविकास अधिकारी बाळासाहेब बोराडे, पुष्पा जाधव, जलालपूरचे सरपंच भगवान गबाले, ज्ञानेश्वर वाघ आदी उपस्थित होते..गावात सडारांगोळीअभिनेत्री सोनाली आपल्या गावात येणार म्हटल्यावर गावकर्यांनी सुबक रांगोळी काढली. रांगोळीकार संगीता पवार यांनी ही सुंदर रांगोळी रेखाटली. ग्रामस्थांनी वाजतगाजत, शालेय लेझिम पथक, आदिवासी नृत्यातून स्वागत केले. परसबाग व लहान मुलांचे पोषण आहार बाबतीत माहिती घेतली. शाळेतील मुलांना गणवेश वाटप करण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.