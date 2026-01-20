नाशिक

Sonalee Kulkarni : ग्लॅमर विसरून सोनाली कुलकर्णी रमली गावसंस्कृतीत; नाशिकच्या दुगावमध्ये अनुभवले 'श्रमसंस्कार'

Samruddha Panchayatraj Abhiyan in Nashik Villages : गर्द हिरव्या झाडांमधला तो मोकळा श्‍वास आणि गाजर गवतातून पायवाटेने चालत निश्‍चित स्थळी पोहोचणे असा मनमोकळा, कैफ असलेला दिवस अभिनेत्री सोनाली कुलकर्णीने अनुभवला.
Sonalee Kulkarni

Sonalee Kulkarni

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: रोजच्या रहाटगाड्यातील गर्दीचे जगणे, ट्रेनची कर्णकर्कश शिट्टी आणि सिग्नलवरचे ते मिनिटामिनिटाचे जीवघेणे वेळकाढूपण... यातून गर्द हिरव्या झाडांमधला तो मोकळा श्‍वास आणि गाजर गवतातून पायवाटेने चालत निश्‍चित स्थळी पोहोचणे असा मनमोकळा, कैफ असलेला दिवस अभिनेत्री सोनाली कुलकर्णीने अनुभवला. निमित्त होते, दुगाव, जानोरी व उंबरखेड येथे मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानाचे.

