Sandeep Mahale : शहीद जवान संदीप महाले यांच्यावर लष्करी इतमामात अंत्यसंस्कार, 3 वर्षांच्या लेकीनं दिला मुखाग्नी

धोडंबे: भुत्याने (ता. चांदवड) येथील रहिवासी व भारतीय नौदलात कार्यरत जवान संदीप महाले यांना आंध्र प्रदेशातील विशाखापट्टणम येथे कर्तव्य बजावत असताना शनिवारी (ता. २१) वीरमरण आले. ही घटना समजताच संपूर्ण गावावर शोककळा पसरली. रविवारी (ता. २२) तिरंग्यात लपेटलेले त्यांचे पार्थिव गावात येताच वातावरण भावुक झाले. दरम्यान, रविवारी भुत्याने येथे शासकीय इतमामात त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. त्यांच्या अवघ्या तीन वर्षांच्या लेकीने त्यांना अग्निडाग दिला, त्या वेळी सारेच निःशब्द झाले होते..सामान्य शेतकरी कुटुंबात जन्मलेल्या संदीप यांची महाविद्यालयीन जीवनात 'एनसीसी'मध्ये सहभागी होताना सैन्यात जाण्याची प्रबळ इच्छा होती. कठोर मेहनत, संघर्ष करीत त्यांनी नौदलात भरती होत ती साकारलीही. सध्या ते विशाखापट्टणम येथे कार्यरत होते. त्यांना वीरमरण आल्याचे वृत्त समजल्यापासून सारे गाव शोकसागरात बुडाले होते. .अंत्यदर्शनासाठी पहाटेपासूनच ग्रामस्थांची मोठी गर्दी जमू लागली होती. 'वीर जवान अमर रहे', 'शहीद संदीप महाले अमर रहे' अशा संदेशांनी रस्ते, घरांसमोर रांगोळ्या सजल्या होत्या. घराघरांवर तिरंगा फडकत होता. सकाळी अकराला लष्कराच्या वाहनातून त्यांचे पार्थिव आल्यावर ते मळ्यातील घरी येताच आई-वडील, पत्नी अर्चनासह नातेवाइकांनी हंबरडा फोडला. त्यानंतर थोड्या वेळाने पार्थिव गावातून जिल्हा परिषद शाळेच्या प्रांगणात अंत्यदर्शनासाठी ठेवण्यात आले. रांगेत उभे राहून जड अंतःकरणाने नागरिकांनी वीर जवानाला श्रद्धांजली वाहिली..पार्थिव लपेटलेला राष्ट्रध्वज आई शीला, वडील जगन्नाथ आणि पत्नी अर्चना यांच्या हाती सोपविण्यात आला. तो क्षण सर्वांसाठी अत्यंत भावनिक होता. लष्कर, नौदलाचे अधिकारी तसेच महसूल प्रशासनातर्फे नायब तहसीलदार विजय कसबे, चांदवडचे पोलिस निरीक्षक कैलास वाघ, मेजर ज्ञानेश्वर रोडे, वडनेर भैरवचे सहायक पोलिस निरीक्षक सिद्धेश्वर आखेगावकर, माजी लष्करी जवान कैलास शिंदे, भारतीय नौदलाचे लेफ्टनंट रेशम कुमार यांनी पुष्पचक्र अर्पण करून श्रद्धांजली वाहिली. .सरपंच गणेश महाले, भाजपचे तालुकाध्यक्ष मनोज शिंदे, देवळा तालुका माजी सैनिक संघटना, त्रिदल सैनिक सेवा संघटनेचे अरुण गव्हाणे, तालुका सैनिक संघटनेचे प्रमुख वाल्मीक पवार आदींनी पुष्पचक्र अर्पण केले..आई-वडील, पत्नी आणि मुलीने जड अंतःकरणाने अंत्यदर्शन घेतले. त्यानंतर लष्कर, नौदल व पोलिस प्रशासनातर्फे 'गार्ड ऑफ ऑनर' देण्यात आला आणि हवेत तीनदा बंदुकीने सलामी देण्यात आली. राष्ट्रध्वजात गुंडाळलेल्या पार्थिवाला अंतिम सलामी देताना सर्वत्र शांतता पसरली होती. शासकीय मानवंदना देण्यात आली. .शहीद जवान संदीप यांची तीन वर्षांची लेक अदिती हिने अग्निडाग दिला, त्या क्षणी सारेच निःशब्द झाले होते. अनेकांच्या डोळ्यांत अश्रू दाटले. 'अमर रहे, अमर रहे, शहीद जवान संदीप अमर रहे' आणि 'भारत माता की जय'च्या घोषणांनी परिसर दुमदुमला. आई-वडिलांनी संयम राखत मुलाने देशासाठी प्राण दिल्याचा अभिमान असल्याचे सांगितले. पत्नी अर्चना आणि कुटुंबीयांनीही धैर्याने परिस्थितीचा सामना केला. गावकऱ्यांनी कुटुंबाला आधार देत एकात्मतेचा संदेश दिला.