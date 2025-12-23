नाशिक

Nashik-Pune Railway Route : नाशिक-पुणे रेल्वेचा मार्ग बदलल्यास रस्ता रोको; संगमनेरमध्ये सर्वपक्षीय नेत्यांचा एल्गार!

All-Party Meeting in Sangamner for Rail Route Support : रेल्वे हा प्रकल्प नाशिक- सिन्नर- संगमनेर- अकोले- नारायणगाव-राजगुरुनगर- चाकण या मार्गानेच गेला पाहिजे, या ठाम भूमिकेसाठी जनआंदोलनाची पुढील दिशा ठरवण्यासाठी सोमवारी एक ऐतिहासिक सर्वपक्षीय बैठक पार पडली.
संगमनेर: नाशिक- पुणे सेमी हायस्पीड रेल्वे हा प्रकल्प नाशिक- सिन्नर- संगमनेर- अकोले- नारायणगाव-राजगुरुनगर- चाकण या मार्गानेच गेला पाहिजे, या ठाम भूमिकेसाठी जनआंदोलनाची पुढील दिशा ठरवण्यासाठी सोमवारी (ता. २२) एक ऐतिहासिक सर्वपक्षीय बैठक पार पडली. ही बैठक संगमनेर तालुक्यातील एकोणावीस मैल (खंदरमाळ फाटा) येथील साईनाथ उद्योग समूह येथे व्यापक सहभागाने पार पडली.

