Nashik-Pune Railway Route : नाशिक-पुणे रेल्वेचा मार्ग बदलल्यास रस्ता रोको; संगमनेरमध्ये सर्वपक्षीय नेत्यांचा एल्गार!

संगमनेर: नाशिक- पुणे सेमी हायस्पीड रेल्वे हा प्रकल्प नाशिक- सिन्नर- संगमनेर- अकोले- नारायणगाव-राजगुरुनगर- चाकण या मार्गानेच गेला पाहिजे, या ठाम भूमिकेसाठी जनआंदोलनाची पुढील दिशा ठरवण्यासाठी सोमवारी (ता. २२) एक ऐतिहासिक सर्वपक्षीय बैठक पार पडली. ही बैठक संगमनेर तालुक्यातील एकोणावीस मैल (खंदरमाळ फाटा) येथील साईनाथ उद्योग समूह येथे व्यापक सहभागाने पार पडली..बैठकीत आंदोलनाचा पहिला टप्पा म्हणून, सर्व लोकप्रतिनिधींनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार व उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची संयुक्तपणे भेट घेऊन या मार्गाबाबतची ठाम भूमिका मांडण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी जानेवारी महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात भेटीसाठी वेळ देण्याचे आश्वासन दिले असून, या चर्चेतून सकारात्मक निर्णय होईल, अशी अपेक्षा सर्व उपस्थितांनी व्यक्त केली. मात्र, जर शासन स्तरावर अपेक्षित निर्णय झाला नाही, तर चाकण किंवा आळेफाटा येथे बेमुदत 'रस्ता रोको' आंदोलन छेडले जाईल, असा ठाम इशाराही या बैठकीत देण्यात आला..आमदार सत्यजित तांबे यांनी प्रास्ताविक केले. यावेळी डॉ. अजित नवले यांनी संवाद आणि आंदोलन या दोन्ही मार्गांचा समतोल वापर करण्याची गरज व्यक्त केली. हा प्रश्न केवळ राजकीय नसून संपूर्ण उत्तर महाराष्ट्र व पश्चिम महाराष्ट्राच्या विकासाशी निगडित असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी या बैठकीत ऑनलाइन माध्यमातून सहभाग नोंदवत संवाद साधला..Navi Mumbai: बदलापूर ते पनवेल एका झटक्यात होणार पार! नवा मार्ग कसा असणार? जाणून घ्या... .बैठकीस खासदार राजाभाऊ वाजे, खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे, माजी खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील, सदाशिव लोखंडे, आमदार शरद सोनवणे, डॉ. किरण लहामटे, आमदार बाबाजी काळे, माजी आमदार अतुल बेनके, देवदत्त निकम, सत्यशील शेरकर, नीलम अमोल खताळ, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष कपिल पवार, उत्कर्षा रूपवते, उदय सांगळे, कारभारी नवले, बाजीराव दराडे, काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष अजय फटांगरे यांच्यासह अनेक प्रमुख नेते उपस्थित होते. स्थानिक प्रतिनिधी म्हणून खंदरमाळ गावचे सरपंच गणेश लेंडे, आंबी खालसाचे सरपंच बाळासाहेब ढोले, ॲड. दिलीप साळगट, महेश लेंडे, सुभाष लेंडे यांच्यासह परिसरातील नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..