Sangamner Municipal Election : संगमनेरमध्ये महायुतीला मोठा धक्का; ३० पैकी २७ जागांसह सेवा समितीची एकहाती सत्ता

राजू नरवडे संगमनेर: अत्यंत चुरशीच्या आणि प्रतिष्ठेच्या समजल्या जाणाऱ्या संगमनेर नगर परिषद निवडणुकीचा निकाल रविवारी (ता. २१) लागला असून, यामध्ये संगमनेर सेवा समितीने महायुतीला पराभूत करत एकहाती सत्ता मिळवली आहे. .सेवा समितीने नगराध्यक्षपदासह २७ नगरसेवकांच्या जागांवर दणदणीत विजय मिळवला आहे. तर दोन अपक्ष उमेदवारांनाही लॉटरी लागली आहे. अवघी एक जागा महायुतीला मिळाली आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा थोरात-तांबे गटाने नगरपरिषदेवरील आपले वर्चस्व कायम राखले आहे..या नगरपरिषदेच्या पंधरा प्रभागांतील तीस नगरसेवक पदांच्या जागांसाठी १११ तर नगराध्यक्षपदासाठी ८ उमेदवार निवडणूक रिंगणात होते. यामध्ये मुख्य लढत ही संगमनेर सेवा समिती विरुद्ध महायुती अशीच झाली. शहरातील सहकारमहर्षी भाऊसाहेब थोरात क्रीडा संकुल येथे सकाळी दहा वाजता मतमोजणीला सुरवात झाली. मतमोजणीमध्ये पहिल्या फेरीपासूनच सेवा समितीने घेतलेली आघाडी कायम राहिली. एकूण आठ फेऱ्यांनंतर निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी निकाल घोषित केला..सेवा समितीच्या नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवार डॉ. मैथिली सत्यजित तांबे यांना २८ हजार ३९७ मते मिळाली तर महायुतीच्या सुवर्णा संदीप खताळ यांना ११ हजार ९८९ मते मिळाली आहेत. डॉ. मैथिली तांबेंनी तब्बल १६ हजार ४०८ मतांनी दणदणीत विजय मिळवला. तर नगरसेवक पदाच्या निवडणुकीतही संगमनेर सेवा समितीने आपले निर्विवाद वर्चस्व सिद्ध केले. सेवा समितीचे तब्बल २७ नगरसेवक निवडून आलेत..Kolhapur Election : राजेश क्षीरसागरांचा होमपिच तापला; जुन्या पेठांपासून बाजारपेठांपर्यंत इच्छुकांची प्रचंड गर्दी.या निवडणुकीत शिवसेनेचा १ आणि २ अपक्ष उमेदवारही विजयी झाले. उर्वरित सर्व जागांवर सेवा समितीच्या उमेदवारांनी विरोधकांचा सुपडा साफ केला. दरम्यान, या विजयामुळे माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात व आमदार सत्यजित तांबे यांनी पुन्हा एकदा नगरपरिषदेवर आपली सत्ता कायम राखली.