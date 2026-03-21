Ashok Kharat Files: ''योनी पूजनाचे धक्कादायक व्हिडीओ...'', नेत्याचा खळबळजनक दावा, कॅप्टन खरात नेमकं करायचा तरी काय?

Nashik CCTV: नाशिकचा कथित ज्योतिषी कॅप्टन अशोक खरात याच्या कारनाम्याचे केवळ ५८ किंवा १०० व्हिडीओ नाहीत तर २०० ते २५० व्हिडीओ आहेत, असा दावा राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पुण्यातील नेत्या संगीता तिवारी यांनी केला आहे. विशेष म्हणजे योनी पूजनाचे असे व्हिडीओ आहे, त्याबद्दल मी सांगूही शकत नाही.. असंही तिवारी म्हणाल्या. रुपाली चाकणकर यांच्या राजीनाम्यानंतर त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला..संगीता तिवारी म्हणाल्या की, अशोक खरातसोबत अनेक बड्या लोकांची नावं जोडलेली आहेत. त्याच्या व्हिडीओ फाईल्सची संख्या २०० ते २५० आहे, त्यात योनी पूजनाचे व्हिडीओ, ब्लू फिल्म आणि वेगवेगळ्या गलिच्छ क्लिप्स आहेत.रुपाली चाकणरांच्या राजीनाम्याबद्दल बोलताना तिवारी म्हणाल्या, चाकणकरांनी फक्त महिला आयोगाचा राजीनामा दिला, पण त्या राजीनाम्यातही माज होता. त्यांनी प्रेस घेताना निडरपणे घेतली, तो माज आहे.. महाराष्ट्रातील महिलांच्या जीवाशी, संसाराशी आपण खेळलोय.. याचा गिल्ट त्यांच्यात नव्हता. पक्षाने त्यांची हकालपट्टी केली पाहिजे. आज अजितदादा असते तर त्यांनी त्यांची हकालपट्टीच केली असती..''पोलिस महासंचालकांना ही बाई सांगतेय की, कसा तपास करायचा? मुख्यमंत्र्यांनाही ही बाई कसा तपास करायचा हे सांगतेय.. तुम्हाला माज कसलाय? कुणाच्या जीवावर हे सुरुय? मुळात त्यांनी राजीनामा दिलेला नाही तर त्यांचा राजीनामा घेतला आहे.'' असं संगीता तिवारी म्णाल्या..मोखाड्यात "घर घर संविधान" उपक्रमांतर्गत भीमगीतांची जल्लोषात मैफिल; लोकप्रतिनिधींच्या अनुपस्थितीवर नाराजी.दरम्यान, राजीनामा दिल्यानंतर रुपाली चाकणकर यांनी म्हटलं होतं की, महिला म्हणून मला टार्गेट केलं जातंय. त्यावर तिवारी म्हणाल्या, महिला म्हणून त्यांना कुणीही सॉफ्ट टार्गेट केलेलं नाही.. याआधीही त्यांच्याविरोधात आंदोलनं केलेली आहेत, पण यांचा आका यांना वाचवत होता. तो कोण आहे, हे सगळ्यांना माहितंय..''या प्रकरणात चाकणकरांना सहआरोपी करुन त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करा, तेव्हाच सगळी प्रकरणं बाहेर येतील. महिला अत्याचाराच्या प्रकरणात सेटलमेंट करण्यात यांचा हातखंडा होता. खरातच्या घरातलं लग्न असल्यानंतर ह्या नटून-थटून लोकांचं स्वागत करायच्या, त्याची भाची यांच्यात घरात आतापर्यंत रहायला होती, यांच्या कार्यक्रमांना तो यायचा आणि त्याच्या सगळ्या कार्यक्रमांना हे जायचे.. ही बाई आता खोटं बोलत आहे.'' अशा शब्दात संगीता तिवारी यांनी आसूड ओढला..