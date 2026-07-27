100 Ton Sugarcane Yield: शेतकऱ्यांना शंभर टन ऊस उत्पादनाचा मंत्र; सांगवीत शेतकरी मेळाव्यात गन्ना मास्टरचे मार्गदर्शन

कल्याण पाचांगणे माळेगाव: दिवंगत लोकनेते अजित पवार यांच्या जयंतीनिमित्त राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातर्फे राज्यभर राबविण्यात येत असलेल्या सेवा सप्ताहाअंतर्गत सांगवी (ता. बारामती) येथे शेतकरी प्रबोधनासाठी विशेष शेतकरी मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले. या मेळाव्यात गन्ना मास्टर तंत्रज्ञानाचे प्रणेते अंकुश चोरमले यांनी उपस्थित शेतकऱ्यांना ऊस शेतीतील आधुनिक तंत्रज्ञान, उत्पादनवाढीच्या पद्धती आणि शाश्वत शेतीविषयी सविस्तर मार्गदर्शन केले..यावेळी चोरमले यांनी एकरी शंभर टन ऊस उत्पादनाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी ऊस लागवडीचे शास्त्रीय तंत्र, जमिनीच्या प्रकारानुसार खतांची संतुलित मात्रा, ठिबक सिंचनाच्या माध्यमातून प्रभावी पाणी व्यवस्थापन तसेच वेळेवर पीक व्यवस्थापनाचे महत्त्व विशद केले. बदलत्या हवामानाच्या पार्श्वभूमीवर आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब केल्यास उत्पादन खर्च कमी होऊन उत्पन्नात लक्षणीय वाढ होऊ शकते, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला..Kolhapur: गर्भवती महिलांना लॉजवर बोलवायचा, बनावट डॉक्टरचे काळे धंदे; पोलिसांनी छापा टाकताच गेला पळून.या मेळाव्याला परिसरातील शेतकऱ्यांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद देत विविध विषयांवर प्रश्न विचारले. शेतकऱ्यांच्या शंकांचे निरसन करताना आधुनिक ऊस शेतीसाठी आवश्यक असलेल्या विविध तांत्रिक बाबींची माहिती देण्यात आली..या कार्यक्रमासाठी बारामती पंचायत समितीचे सभापती किरण तावरे, माळेगाव कारखान्याचे संचालक विजय तावरे, नितीन शेंडे,गणेश खलाटे,रतन भोसले आदी उपस्थित होते. सेवा सप्ताहाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांपर्यंत आधुनिक शेतीचे ज्ञान पोहोचविण्याचा हा उपक्रम निश्चितच उपयुक्त ठरणार असल्याची भावना सांगवी गावातील विलास आडके, राहुल तावरे, निलेश तावरे, प्रमोद तावरे, दत्ता पाटील तावरे,चांगदेव तावरे यांनी व्यक्त केली..या नव्या पिढीतील ही पोरंपोरी...राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातर्फे राज्यभर राबविण्यात येत असलेल्या सेवा सप्ताहाअंतर्गत सांगवी येथे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेत आरोग्य शिबिर, स्वच्छता मोहीम व वृक्षारोपण असे विविध उपक्रम राबविण्यात आले, या उपक्रमाला गावकऱ्यांचा उत्तम प्रतिसाद मिळाला, अशी माहिती सभापती किरण तावरे यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.