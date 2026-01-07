Arvind Sawant : "त्यांना डॉबरमॅन म्हणायचे की मांजर?" अरविंद सावंतांचा सुधाकर बडगुजर यांना बोचरा सवाल

नाशिक

Sanjay Savant’s Sharp Criticism Against Sudhakar Badgujar : भारतीय जनता पक्षाने नाशिकमध्ये ठेकेदारांच्या घरातून एबी फॉर्मचे वाटप केले, असा आरोप शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे नेते अरविंद सावंत यांनी केला. आध्यात्मिक, सांस्कृतिक व सामाजिक अधिष्ठान असलेल्या नाशिकमध्ये कालपरवा गुंडांचा मेळावा पार पडला, अशा शब्दांत त्यांनी भाजपवर टीका केली.
नाशिक: देशभरात व्यभिचार पसरविणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाने नाशिकमध्ये ठेकेदारांच्या घरातून एबी फॉर्मचे वाटप केले, असा आरोप शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे नेते अरविंद सावंत यांनी केला. आध्यात्मिक, सांस्कृतिक व सामाजिक अधिष्ठान असलेल्या नाशिकमध्ये कालपरवा गुंडांचा मेळावा पार पडला, अशा शब्दांत त्यांनी भाजपवर टीका केली. भाजपच्या व्यभिचारापासून नाशिककरांची सुटका करण्याची वेळ आली आहे, असेही मत त्यांनी व्यक्त केले.

