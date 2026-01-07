Arvind Sawant : "त्यांना डॉबरमॅन म्हणायचे की मांजर?" अरविंद सावंतांचा सुधाकर बडगुजर यांना बोचरा सवाल

नाशिक: देशभरात व्यभिचार पसरविणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाने नाशिकमध्ये ठेकेदारांच्या घरातून एबी फॉर्मचे वाटप केले, असा आरोप शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे नेते अरविंद सावंत यांनी केला. आध्यात्मिक, सांस्कृतिक व सामाजिक अधिष्ठान असलेल्या नाशिकमध्ये कालपरवा गुंडांचा मेळावा पार पडला, अशा शब्दांत त्यांनी भाजपवर टीका केली. भाजपच्या व्यभिचारापासून नाशिककरांची सुटका करण्याची वेळ आली आहे, असेही मत त्यांनी व्यक्त केले. .महापालिका निवडणुकीच्या अनुषंगाने सावंत यांनी मंगळवारी (ता. ६) नाशिकचा आढावा घेतला. या वेळी शालिमार येथील शिवसेना भवनमध्ये त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. पंधरा आमदार असताना नाशिक जिल्ह्याची अवस्था मालकही नाही अन् पालकही नाही, अशी झाली आहे. .त्यासाठी जामनेरहून व्यक्ती आयात करावा लागतो, हा नाशिककरांचा अपमान आहे, अशी टीका सावंत यांनी केली. सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी तपोवनात वृक्षतोड करणारे अन्यत्र झाडे लावू, असे सांगतात. असे सांगणाऱ्यांना लाज वाटते का, असा खोचक टोलाही त्यांनी जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांना लगावला..अरविंद सावंत म्हणाले, की नाशिकमध्ये तिकीट वाटपावेळी झालेला गोंधळ पाहून ‘कुठे नेऊन ठेवला महाराष्ट्र माझा’ असे म्हणण्याची वेळ आली आहे. केंद्र व राज्यातील डबल इंजिनचे सरकार हे लुटारू आहे. सावंत यांनी या वेळी पक्ष सोडणाऱ्यांचा समाचार घेताना मनासारखे न झालेले पक्ष सोडतात आणि तिकडे जाऊन तिकिटे घेतात, अशी टीका केली. राज्यात धाक-दडपशाही करून ६६ उमेदवार बिनविरोध निवडून आणले जात आहेत..धमक्या देऊन माघार घ्यायला भाग पाडल्याचे अपक्ष उमेदवार सांगत आहेत. पण, निवडणूक आयोग त्याबाबत कोणतीच कारवाई करीत नसून, ते गुलाम आयोग झाले आहे, अशा शब्दांत निवडणूक आयोगावरही त्यांनी निशाणा साधला..नाशिकला पर्याय हवानाशिकमध्ये भ्रष्टाचार फोफावला असून, जनतेला त्याचा वीट आला आहे. प्रभू रामाचे नाव घेणाऱ्यांचे कार्य रावणासारखे आहे, अशी टीका अरविंद सावंत यांनी भाजपवर केली. या भ्रष्टाचारातून नाशिककरांची सुटका करण्यासाठी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष व महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनाच पर्याय असल्याचे त्यांनी सांगितले. मुंबईत आम्ही जे सांगितले ते करून दाखविले. त्याच धर्तीवर नाशिकचा विकास साधायचा आहे. येत्या शुक्रवारी (ता. ९) हुतात्मा अनंत कान्हेरे मैदानावर उद्धव व राज ठाकरे यांची संयुक्त प्रचार सभा होणार असल्याचे सावंत यांनी सांगितले..Nagpur politics: नागपुरात कोट्यधीश उमेदवार मैदानात; भाग १ मधील वीरेंद्र कुकरेजा सर्वात श्रीमंत, महिला उमेदवाराची आघाडी! .डॉबरमॅन म्हणायचे की मांजरसावंत म्हणाले, की सोमवार (ता. ५)पर्यंत सलीम कुत्ता म्हणणारे आज त्यांच्याच पक्षात आहेत. त्यामुळे आता त्यांना डॉबरमॅन म्हणायचे की मांजर, अशा शब्दांत सावंत यांनी सुधाकर बडगुजर यांच्यावर निशाणा साधला. माणसे आयात केली जात असून, कालपरवा नाशिकमध्ये गुंडांचा मेळावा पार पडला. भाजपमधील सध्याची परिस्थिती पाहून पक्षाच्या महिला आमदारांनाही रडू कोसळत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.