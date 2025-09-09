Yeola News : येवल्याच्या कन्येची जागतिक भरारी! वैष्णवी कातुरे हिच्या टीमचा ‘ड्रोन’ जागतिक स्पर्धेत तिसरा

चिचोंडी: निमगाव मढ (ता. येवला) येथील संजीवनी महाविद्यालयात शिक्षण घेणाऱ्या वैष्णवी कातुरे हिचा सहभाग असलेल्या टीमने नोएडा (दिल्ली) येथे झालेल्या जागतिक स्पर्धेत तृतीय क्रमांकाचा बहुमान पटकावून फळे, खाद्यपदार्थ आणि औषधे पोहोचविणाऱ्या ड्रोनची निर्मिती केली आहे. याबद्दल निमगाव मढ येथील वैष्णवी कातुरे हिचे, तसेच संजीवनी महाविद्यालयाच्या सहभागी विद्यार्थ्यांच्या टीमचे अभिनंदन होत आहे..एनसीआर नोएडा (दिल्ली) येथे नुकतीच टेक्नोजियन वर्ल्ड कप ही स्पर्धा झाली. त्यात संजीवनी कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंगच्या विद्यार्थ्यांनी तृतीय क्रमांक मिळविला आहे. येवला तालुक्यातील निमगाव मढ येथील वैष्णवी कातुरे हिचा यात मुख्य सहभाग असल्याने तिचे गावातून कौतुक होत आहे. तिच्यासोबतच दिव्या गायकवाड, कंचन कोकाटे, पायल गोरे, सृष्टी चव्हाण, गौरी चव्हाण, पूनम गडाख, प्रणवी गवली, कृष्णा गवाणे, सुजित गलांडे, हृषीकेश निर्मल, भाग्यश्री कणसे, वैभव जाधव, मनोज जाधव यांनी ही सांघिक कामगिरी केली..ड्रोन असे करणार कामग्राहकाने ऑनलाइन जेवण, औषधे किंवा फळे मागविली असतील तर या ड्रोनच्या माध्यमातून दहा किलोमीटरपर्यंत सेवा देता येणार आहे. दहा किलो वजनापर्यंत सामान वाहून नेऊ शकते. ज्या ठिकाणी सामान द्यायचे आहे, त्यांच्या दरवाजात किंवा गॅलरीत जाऊन ड्रोन थांबेल. संबंधिताला आपले पार्सल घेण्यापूर्वी ओटीपी येईल, तो ओटीपी ड्रोनच्या डोअर बॉक्सला मेन्शन करून दरवाजा आपोआप उघडला जाईल..Mahila Kisan Yojana: महिला किसान योजनेचे लाभार्थी कोण? आजच जाणून घ्या याचे फायदे!.ग्राहकाने सामान काढून घेतले, की त्याच क्षणी ड्रोन रोडच्या ट्रॅकने उड्डाण करेल. या ड्रोनमध्ये २२ एमएचची बॅटरी असून, ती दहा ते पंधरा मिनिटांत चार्ज होते. उंच इमारती लक्षात घेऊन या ड्रोनची निर्मिती करण्यात आली असून, ५०० फूट उंचावरून रोडच्या ट्रॅकने डिलिव्हरी करणार आहे. त्याला विशेष असा कॅमेरा असून, त्याच्या माध्यमातून ग्राहकाच्या दरवाजा किंवा बाल्कनीमध्ये जाऊन वस्तू देणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.