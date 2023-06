Sant Nivruttinath Palakhi : संतश्रेष्ठ निवृत्तिनाथांच्या पालखीने आज राहुरी येथून डोंगरगणकडे प्रस्थान ठेवले. डोंगरगण येथे पालखी मुक्कामी आहे.

रोजच्या नियमाप्रमाणे कीर्तन, प्रवचन, देवाची शेजारती आणि काकडा भजन यासह परंपरेनुसार कार्यक्रम येथे होतील. (Sant Nivruttinath Palakhi chopdars of Dindi are working 24 hours day for security of service of varkari nashik news)

डोंगरगण येथे घाटाचा रस्ता असल्याने बैलांना हा घाट चढण्यास अवघड जाते. इतर दिंड्यांप्रमाणेच निवृत्तिनाथांच्या पालखी सोहळ्यात वेगवेगळ्या दिंड्यांचे चोपदार त्या त्या गावापासून .पालखीसोबत वारकऱ्यांच्या सेवा सुरक्षेसाठी २४ तास कार्यरत असतात.

चोपदाराचा पेहराव अगदी आकर्षक असा असतो. हातामध्ये एक दंड असतो, तसेच वारकरी फेटा, धोतर आणि लाल रंगाचा मोठा अंगरखा असा त्याचा पोशाख असतो. अंगरख्यावर दिंडीचा क्रमांक असणारा एक बिल्ला (बॅच) असतो. चोपदाराची जी काही कामे आहेत, तो ते अत्यंत सेवाभाव म्हणून पार पाडत असतो.

वारकऱ्यांना रस्त्याने चालताना शिस्तीचे पालन करण्यास सांगणे, तसेच दिंडी ज्या ज्या ठिकाणी मुक्कामी आहे त्या त्या ठिकाणी एकदा कथा, कीर्तन, प्रवचन झाले की, दुसऱ्या दिवशीच्या कार्यक्रमाची घोषणा करण्यासाठी चोपदार पुढे येऊन वारकऱ्यांना दुसऱ्या दिवशीचे नियोजित कार्यक्रम सांगतात. दिंडी कितीही कमी वारकऱ्यांची असली तरीही परंपरेप्रमाणे एक चोपदार हा निश्चितच असतो.

निवृत्तिनाथसंस्थानमध्ये मागील ३० वर्षांपासून चोपदार निवृत्तिमहाराज मेमाणे अखंडपणे सेवा देत आहेत. त्यांच्या जोडीला अलीकडेच निवृत्तिनाथ संस्थानमध्ये दाखल झालेले सागर महाराज दौंड हे युवा चोपदार पालखीसोबत आपली सेवा देत आहेत.

सागर महाराजांशी. संवाद साधला असता त्यांनी सांगितले, नवनवीन उपक्रम राबवून सोहळ्याला अधिक देखणा करण्याचे कार्य चोपदारांनी करायचं असत. ते आम्ही या पदाला परिपूर्ण वाव देत पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करू.

चोपदाराच्या कामाचे वैशिष्ट्ये असे की, दिंडीतील संत भोजन असो किंवा एखाद्या ठिकाणचा विश्रांतीचा नाष्टा असो, किंवा अन्य काही चहापान असो. अगोदर वारकऱ्यांनी प्रसाद घेतल्याशिवाय चोपदार शक्यतो स्वतः काही खात नाही.

तो पहिल्यांदा वारकऱ्यांची काळजी करतो. आणि मगच स्वतः काही खातो. हा सेवाभाव वर्षानुवर्षे अनेक चोपदार बजावत आहे. पंढरीच्या पांडुरंगाची ओढ, संतांवरचं अलोट प्रेम, यातून युगानुयुगे या चोपदाराची सेवा सुरूच आहे.