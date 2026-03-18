Wani News : चैत्रोत्सवाचा बिगुल वाजला! २६ मार्चपासून वणीच्या सप्तशृंगी गडावर भक्तीचा महाकुंभ

वणी: उत्तर महाराष्ट्राची कुलदेवता, त्रिगुणात्मक स्वरुपी स्वयंभू शक्तिपीठ असलेल्या सप्तशृंগগडावर आदिमाया सप्तशृंगदेवीच्या चैत्रोत्सवास गुरुवार (ता. २६)पासून सुरुवात होत आहे. चैत्रोत्सवाच्या काळात प्रतिवर्षाप्रमाणे श्री सप्तशृंग निवासिनीदेवी ट्रस्टच्या वतीने विविध धार्मिक कार्यक्रमांचे नियोजन करण्यात आले असून, भाविकांनी मोठ्या संख्येने दर्शनाचा लाभ घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे..खानदेशाची माहेरवासीन समजली जाणाऱ्या व लाखो भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेल्या सप्तशृंगीदेवीची चैत्रोत्सव यात्रा गुरुवार (ता. २६) पासून ते ३ एप्रिल यादरम्यान चालणार आहे. या यात्रेसाठी खानदेशातील धुळे, जळगाव, नंदुरबार या जिल्ह्यांसह कसमा भागातील लाखो भाविक परंपरेने दर वर्षी पौर्णिमेच्या दिवसापर्यंत गडाकडे पदयात्रेने येत असतात. चैत्रोत्सवात ट्रस्टच्या वतीने, तसेच विविध धर्मिक संस्थांतर्फे विविध धार्मिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. .याच कालावधीमध्ये विविध सेवाभावी संस्था गडावर व गडाकडे येणाऱ्या मार्गांवर ठिकठिकाणी भाविकांना सेवा देण्यासाठी सज्ज होत आहेत. गुरुवारी (ता. २६) सकाळी सातला पंचामृत महापूजा, दुपारी १२ वाजता श्री भगवती मंदिर पायरी मार्गावरील श्रीराम मंदिर टप्पा येथील श्रीराम मंदिरात पूजाविधी होऊन श्रीराम जन्मोत्सव साजरा होऊन चैत्रोत्सवास प्रारंभ होईल. तसेच दुपारी चारला ट्रस्टच्या कार्यालयात पालखीपूजन व नगर प्रदक्षिणा होईल. .तसेच नवचंडी होमहवन विधीही होणार आहे. चैत्रोत्सव काळात दररोज सकाळी ७ वाजता श्री भगवतीची पंचामृत महापूजा संपन्न होईल. चैत्रोत्सवाचा मुख्य दिवस असलेल्या चतुर्दशी (अर्थात खानदेशात चावदस म्हणतात) बुधवारी (ता. १ एप्रिल) सकाळी सातला पंचामृत महापूजा, दुपारी तीनला न्यासाच्या कार्यालयात ध्वजाचे पूजन, त्यानंतर ध्वजाचे मानकरी दरेगावचे गवळी पाटील कुटुंबीयाकडे ध्वज सुपूर्द केला जाईल व त्यानंतर ध्वजाची सवाद्य मिरवणूक होईल. .त्याच दिवशी रात्री बाराला श्री भगवती शिखरावर गवळी पाटील ध्वजारोहण करतील. या दिवशी गडावर खानदेशातून लाखो पदयात्रेकरी गडावर दाखल होतील. गुरुवार (ता. २) सकाळी ७ ला पंचामृत महापूजा संपन्न होईल, तसेच हनुमान मंदिरात हनुमान जयंती उत्सव साजरा होईल. शुक्रवार (ता. ३) सकाळी सातला प्रक्षालय पूजा करून चैत्रोत्सवाची सांगता होणार आहे..ट्रस्टने सांगितले आहे, की देणगी किंवा वर्गणी देण्यासाठी भाविकांनी अधिकृत कार्यालयातून पावती घ्यावी किंवा ट्रस्टच्या www.saptashrungi.net या संकेतस्थळावरून ऑनलाइन देणगी द्यावी. कोणत्याही अनोळखी प्रतिनिधीकडे रोख स्वरूपात पैसे देऊ नयेत, असे आवाहनही करण्यात आले आहे..पूजा विधींमध्ये भाविकही होणार सहभागीउत्सवाच्या काळात भाविकांना विविध प्रकारच्या पूजा विधींमध्ये सहभागी होता येणार आहे. यामध्ये पंचामृत अभिषेक पूजा, दुग्ध अभिषेक, श्री भगवतीस पातळ/खण/ओटी पूजा, सप्तशती पाठ आणि नंदादीपासाठी तेल/तूप दान करण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. या पूजांचे शुल्क व अधिक माहिती ट्रस्टच्या कार्यालयात उपलब्ध आहे.