Wani News : आदिमायेचे सुवर्णरूप! सप्तशृंगगडावर अनुभवा निसर्गाचा अद्वितीय सोहळा; सुवर्णकिरणांनी मूर्ती न्हाली

वणी: 'वेद ही हुकले अशी जगदंबेची महती.. सूर्यनारायणही आदिशक्तीस नमन करी..' याचा प्रत्यय रविवारी (ता. ११) सप्तशृंगगडावर आला. महासरस्वती, महाकाली व महालक्ष्मी स्वरूपी राजराजेश्वरी सप्तशृंगी मातेच्या गाभाऱ्यात रविवारी धनुर्मासातील चौथ्या आणि शेवटच्या रविवारी सूर्योदयाच्या वेळी सुवर्णकिरणांनी देवीच्या मूर्तीला स्पर्श केला. हा नैसर्गिक किरणोत्सव सोहळा हजारो भाविकांनी 'याचि देही, याचि डोळा' अनुभवला..१६ डिसेंबर २०२५ पासून सुरू असलेल्या धनुर्मास उत्सवाची सांगता १३ जानेवारीला होत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर शेवटच्या रविवारी पहाटे पाचला देवीची पंचामृत महापूजा करण्यात आली. सूर्योदय होताच सूर्यकिरणांनी आदिमायेच्या उजव्या बाजूला आणि कराला स्पर्श केला. या वेळी गाभाऱ्यातील विद्युत दिवे बंद करण्यात आल्याने मूर्ती सोनरी प्रकाशात न्हाऊन निघाली होती. हे विलोभनीय दृश्य पाहताच भाविकांनी एकच जयघोष केला..Beed News: सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर! फाटकासाठी थांबतेय रेल्वे; प्रवाशांचा जीव टांगणीला, अहिल्यानगर-बीड रेल्वेसेवेतील नियोजनाचा बोजवारा...कडाक्याची थंडी आणि जोडून आलेल्या सुट्यांमुळे गडावर मोठी गर्दी झाली होती. आरतीनंतर देवीला वांग्याचे भरीत, भाकरी आणि तांदळाच्या खिचडीचा नैवेद्य अर्पण करून भाविकांना महाप्रसादाचे वाटप करण्यात आले. हा सोहळा भारतीय पुरातन स्थापत्यशास्त्र आणि खगोलीय ज्ञानाची साक्ष देणारा ठरला..धनुर्मास उत्सवकालावधी : १६ डिसेंबर २०२५ ते १३ जानेवारी २०२६विशेष नैवेद्य : वांग्याचे भरीत, भाकरी व खिचडीवैशिष्ट्य : नैसर्गिक किरणोत्सव (सूर्याची किरणे थेट देवीच्या मूर्तीवर पडतात)महत्त्व ः भक्ती, शक्ती आणि निसर्गाचा अद्वितीय संगम.