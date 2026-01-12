नाशिक

Wani News : आदिमायेचे सुवर्णरूप! सप्तशृंगगडावर अनुभवा निसर्गाचा अद्वितीय सोहळा; सुवर्णकिरणांनी मूर्ती न्हाली

Sacred Sunray Phenomenon at Saptashrungi Devi Temple : महासरस्वती, महाकाली व महालक्ष्मी स्वरूपी राजराजेश्वरी सप्तशृंगी मातेच्या गाभाऱ्यात रविवारी धनुर्मासातील चौथ्या आणि शेवटच्या रविवारी सूर्योदयाच्या वेळी सुवर्णकिरणांनी देवीच्या मूर्तीला स्पर्श केला.
Saptashrungi Devi Temple

Saptashrungi Devi Temple

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

वणी: ‘वेद ही हुकले अशी जगदं‌बेची महती.. सूर्यनारायणही आदिशक्तीस नमन करी..’ याचा प्रत्यय रविवारी (ता. ११) सप्तशृंगगडावर आला. महासरस्वती, महाकाली व महालक्ष्मी स्वरूपी राजराजेश्वरी सप्तशृंगी मातेच्या गाभाऱ्यात रविवारी धनुर्मासातील चौथ्या आणि शेवटच्या रविवारी सूर्योदयाच्या वेळी सुवर्णकिरणांनी देवीच्या मूर्तीला स्पर्श केला. हा नैसर्गिक किरणोत्सव सोहळा हजारो भाविकांनी ‘याचि देही, याचि डोळा’ अनुभवला.

Loading content, please wait...
Wani
Nashik
maharashtra
temple
vani
saptashrungi Devi Temple

Related Stories

No stories found.