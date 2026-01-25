Wani News : गडावर पेटली चूल! सीटू युनियनचा पाठिंबा; दहातोंडे यांच्यावर कारवाई होईपर्यंत लढा सुरूच ठेवण्याचा निर्धार

वणी: सप्तशृंगगड येथील श्री सप्तशृंगी निवासिनी देवी ट्रस्टविरोधात ग्रामपंचायत सदस्या बेबीबाई जाधव व सामाजिक कार्यकर्ते छगन जाधव यांचे उपोषण शनिवारी (ता. २४) चौथ्या दिवशीही सुरू आहे. उपोषणकर्त्यांना ट्रस्टच्या सीटूप्रणीत कामगार संघटनेच्या सदस्यांच्या कुटुंबीयांनी पाठिंबा देण्यासाठी उपोषणस्थळी शनिवारपासून बिऱ्हाड आंदोलन सुरू केले आहे. दरम्यान, ट्रस्टचे व्यवस्थापक सुदर्शन दहातोंडे यांच्यावर जोपर्यंत कारवाई होत नाही, तोपर्यंत उपोषण सुरूच ठेवण्याचा निर्धार आंदोलकांनी व्यक्त केला आहे..ट्रस्टमध्ये कार्यरत आदिवासी कर्मचारी, महिला कर्मचाऱ्यांचे शोषण, सातव्या वेतन आयोगाचे फायदे नाकारणे, आर्थिक अनियमितता, फसव्या नियुक्त्या आणि महिला कर्मचाऱ्यांविरुद्ध भेदभाव यांसारखे गंभीर आरोप तसेच देवीच्या गाभाऱ्याच्या जीर्णोद्धारात २२ किलो चांदीची तफावत असल्याचा आरोप अशा १६ तक्रारी उपोषणकर्त्यांनी केल्या आहेत. बुधवार (ता. २१)पासून आंदोलन सुरू केले आहे. .याप्रकरणी ट्रस्टने दखल घेत त्रिसदस्यीय चौकशी समितीही कार्यरत केली आहे. मात्र आंदोलक ग्रामपंचायत सदस्य बेबीबाई जाधव व सामाजिक कार्यकर्ते छगन जाधव यांनी चौथ्या दिवशीही आंदोलन सुरूच ठेवले असून, त्यांची प्रकृती खालावली आहे. त्यांची तपासणी करून आवश्यक ते उपचार करण्यात येत आहेत. .जोपर्यंत ट्रस्टचे व्यवस्थापक दहातोंडे यांच्यावर कारवाई होत नाही, तोपर्यंत उपोषण सोडणार नसल्याचे उपोषणकर्त्यांची म्हणणे आहे. शनिवारी (ता. २३) आंदोलक छगन जाधव यांच्या पत्नीसह ट्रस्ट महिला कर्मचारी व कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांनी आमदार नितीन पवार, माजी जिल्हा परिषद सदस्या जयश्री पवार यांची भेट घेऊन निवेदन देत उपोषणकर्त्यांची प्रकृती ढासळत असल्याची माहिती देऊन ट्रस्टच्या व्यवस्थापकांवर तातडीने कारवाई करण्याची मागणी केली..बोरघाटात वाहनांच्या लांबच लांब रांगा, शेकडो वाहनांच्या क्लच प्लेट जळाल्या.मध्य प्रदेशातील खासदारांकडून दखलट्रस्टविरोधी आंदोलनाची मध्य प्रदेशातील मंडला लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार डॉ. फग्गनसिंग कुलस्ते यांनी दखल घेत ट्रस्ट विरोधातील गंभीर आरोपांची उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे..उपोषणकर्त्यांना ट्रस्टच्या नाशिक जिल्हा वर्कर्स युनियनने (सीआयटीयू) पाठिंबा दिला आहे. शनिवारी (ता. २४) मध्यरात्रीपासून आमच्या सर्व कर्मचाऱ्यांचे कुटुंबीय आंदोलनस्थळी बिऱ्हाड आंदोलन करीत आहेत. आंदोलनस्थळीच चुली पेटवून कुटुंबीयांसमवेत राहणार आहेत.- नारद आहिरे, ट्रस्ट युनियन पदाधिकारी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.