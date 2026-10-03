नाशिक

सप्तशृंगी देवी ट्रस्टला झेरॉक्स मशीन अर्पण

सप्तशृंगी देवी ट्रस्टला झेरॉक्स मशीन अर्पण
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VNI26B13111 सप्तशृंगगड ः श्री सप्तशृंग निवासिनी देवी ट्रस्ट कार्यालयात तहसीलदार तथा ट्रस्टचे विश्वस्त रोहिदास वारुळे यांच्याकडे झेरॉक्स मशीन सुपूर्त करताना संदीप तिवारी, राजेश गवळी आदी. ------------------ ३६-२ सप्तशृंगी देवी ट्रस्टला झेरॉक्स मशीन अर्पण --------------- संदीप चौधरी यांच्याकडून भेट --------- सकाळ वृत्तसेवा वणी, ता. २ : तळेगाव दिंडोरी येथील देवीभक्त संदीप चौधरी यांनी त्यांचे वडील (कै) चंद्रकांत नामदेव चौधरी यांच्या स्मरणार्थ श्री सप्तशृंग निवासिनी देवी ट्रस्टला नवीन झेरॉक्स मशीन अर्पण केले. ट्रस्टच्या कार्यालयातील प्रशासकीय कामकाजासाठी झेरॉक्स मशिनची आवश्यकता लक्षात घेऊन त्यांनी हे योगदान दिले. सप्तशृंगगडावरील श्री सप्तशृंग निवासिनी देवी ट्रस्ट कार्यालयात तहसीलदार तथा ट्रस्टचे विश्वस्त रोहिदास वारुळे, माजी उपसरपंच राजेश गवळी, सोनू चौधरी, अमोल चौधरी, मनोहर चौधरी, समाधान चौधरी तसेच आयुष व प्रत्युष चौधरी आदी उपस्थित होते. झेरॉक्स मशीन ट्रस्टच्या कार्यालयाकडे सुपूर्द करण्यात आले. चौधरी कुटुंबीयांनी सामाजिक बांधिलकी जपत वडिलांच्या स्मरणार्थ केलेल्या या योगदानाबद्दल उपस्थितांनी समाधान व्यक्त केले. ट्रस्टचे मुख्य व्यवस्थापक सुदर्शन दहातोंडे यांनी ट्रस्टतर्फे संदीप चौधरी यांचा देवीची प्रतिमा व प्रसाद देऊन सत्कार करत आभार मानले. ----------------

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