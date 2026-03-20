Saptashrungi Gad : सप्तशृंगीगडावर आदिमायेचा चैत्रोत्सव! भाविकांसाठी २४ तास 'आरोग्यकवच' सज्ज; प्रशासनाचे चोख नियोजन

वणी: आद्य स्वयंभू शक्तिपीठ असलेल्या सप्तशृंगगडावर गुरुवार (ता. २६) पासून सुरू होत असलेल्या आदिमायेचा चैत्रोत्सवासाठी उत्तर महाराष्ट्र आणि विशेषतः खानदेशातून लाखो भाविक अनवाणी पदयात्रेने गडावर दाखल होतात. उन्हाचा तडाखा आणि भाविकांची गर्दी लक्षात घेता जिल्हा प्रशासनाने भाविकांच्या आरोग्यासाठी विशेष 'आरोग्यकवच' तयार केले असून, २४ तास वैद्यकीयसेवा उपलब्ध करून दिली आहे..मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार यांच्या आदेशाने व जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. सुधाकर मोरे, अतिरिक्त जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. राजेंद्र बागूल, डॉ. हर्षल नेहते, डॉ. दीपक लोणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली तालुका वैद्यकीय अधिकारी डॉ. अभय बंगाळ यांनी वैद्यकीय यंत्रणेच्या नियोजनाची आखणी केली आहे. भाविकांच्या सोयीसाठी गडावरील विविध महत्त्वाच्या ठिकाणी निवासी व फिरते वैद्यकीय पथक तैनात करण्यात आले आहे..उत्सवादरम्यान भाविकांना तातडीने उपचार मिळावेत, यासाठी सप्तशृंगीदेवी ट्रस्ट धर्मार्थ दवाखाना (ओपीडी/आयपीडी), रामटप्पा, मुंबादेवी मंदिर चौक, रोपवे आणि शिवालय तलाव या ठिकाणी २४ तास वैद्यकीय पथक तैनात करण्यात येणार आहे. तसेच छत्री पॉइंट आणि गडावरील बसस्थानक येथे फिरते वैद्यकीय पथक रुग्णवाहिकेसह सज्ज असेल. .नांदुरी येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात २४ तास सेवा व रुग्णवाहिका उपलब्ध राहील. यात्रेसाठी एकूण पाच रुग्णवाहिका तैनात असून, आपत्कालीन स्थितीसाठी जिल्हा रुग्णालय नाशिक यांच्याकडून तीन कार्डियाक रुग्णवाहिकांची मागणी करण्यात आली आहे..शुद्ध पाणी व नियंत्रण कक्षभाविकांना शुद्ध पिण्याचे पाणी मिळावे, यासाठी आरोग्यसेवकांची चार पथके नेमण्यात आली आहेत. ही पथके हॉटेल, विहिरी, हातपंप आणि कूपनलिकेच्या पाण्याच्या नमुन्यांची नियमित तपासणी करतील. आपत्ती व्यवस्थापन आणि माहिती पुरविण्यासाठी नियंत्रण कक्षात तीन कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. तसेच आवश्यक औषधसाठा व प्रथमोपचाराची तयारी करण्यात आली आहे..चैत्रोत्सवात येणाऱ्या लाखो भाविकांना कोणत्याही आरोग्यविषयक अडचणीला सामोरे जावे लागू नये, यासाठी आरोग्य विभाग सज्ज आहे. सर्व पथके २४ तास कार्यरत राहतील.- डॉ. अभय बंगाळ, तालुका वैद्यकीय अधिकारी.