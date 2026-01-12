Saptashrungi Gad Ghat : सप्तशृंगी गड दर्शनाला जाताय? घाट रस्त्याच्या कामामुळे आजपासून वाहतुकीचे 'नवे वेळापत्रक' लागू!

वणी : आद्य स्वयंभू शक्तीपीठ सप्तशृंगी गडाचा नांदुरी ते सप्तशृंगी गड ह्य रस्त्याच्या व्हाईट टॉपिंग सिमेंट क्रॉक्रीटीकरण व घाट रस्त्याच्या संरक्षक भिंतीचे काम सुरु असून रस्त्याचे काम चैत्रोत्सवापूर्वी करण्याच्या दृष्टीने घाट रस्त्यावरील वाहतूक आज ता. १२ जानेवारी पासून १५ मार्च २०२६ पर्यंत दररोज चार सत्रात ठराविक वेळेसाठी एकेरी करण्यात आली आहे. याबाबचा आदेश व एकेरी वाहतूकीचे वेळापत्रक .सहाय्यक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी डॉ. कश्मिरी संखे यांनी जारी केला आहे. आदिवासी सार्वजनिक बांधकाम विभाग कळवण अंतर्गत सप्तशृंगी गड ते नांदुरी कि.मी. ०/०० ते १०/०० या रस्त्याचे व्हाईट टॉपिंग सिमेंट क्रॉंक्रीट रस्ता तसेच घाट बाजुचे संरक्षक भिंतीचे बांधकाम प्रगतीपथावर आहे. सदर रस्ता हा डोंगराळ घाटमार्ग असून रस्त्याची अस्तित्वातील रुंदी मर्यादित आहे, तसेच तीव्र वळणे, उत्तार-चढाव व मर्यादित दृश्यता असल्याने कामकाजाच्या कालावधीत वाहतूक वळविणे तांत्रिकदृष्टया शक्य नाही. .Pune Animal Welfare : श्वानासोबत छेडछाडीची खोटी चित्रफीत व्हायरल; वडकीतील संस्थेची फुरसुंगी पोलिसांत धाव!.व्हाईट टॉपिंगच्या कामामध्ये काँक्रिट केल्यानंतर आवश्यक किमान कयुअरिंग कालावधी पूर्ण होईपर्यंत काम झालेल्या भागावर कोणत्याही प्रकारची वाहतूक सुरु करणे शक्य नाही. अन्यथा काँक्रिटची अपेक्षित मजबुती प्राप्त न होता कामाच्या गुणवत्तेवर प्रतिकूल परिणाम होण्याची शक्यता असल्याने, याशिवाय सप्तश्रृंगी देवीचे दर्शनासाठी या मार्गावर नियमित तसेच सण उत्सवाच्या कालावधीत भाविकांची व वाहनांची मोठ्या प्रमाणावर वर्दळ असते. रस्त्याच्या कामादरम्यान वाहतूक सुरु ठेवल्यास मर्यादीत रस्ता रुंदीमुळे ट्रॉपीक जाम निर्माण होण्याची व अपघात होण्याची दाट शक्यता असते. .आगामी चैत्रोत्सव यात्रेपुर्वी रस्त्याचे काम कि.मी. ०/०० ते ५/०० पर्यंत काम सुरक्षित स्थितीत आणणे महत्वाचे असल्याचे आहे. त्यासाठी सर्व तांत्रिक व सुरक्षिततेच्या कारणांमुळे सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने नियंत्रित एकतर्फी ( एकेरी) वाहतुक व्यवस्था राबविणे अपरिहार्य असल्याने, नियोजित काम यात्रेपूर्वी पूर्ण करणे कामी सप्तश्रृंगी गडाकडून नांदुरी कडे वाहतुक सोडण्यास अर्धा तास व त्यानंतर नांदुरी कडून सप्तश्रृंगी गडाकडे वाहतुक सोडण्यासाठी अर्धा तास गाडी व वाहतुक सुरळीतसाठी असा अर्धा तास अशी एका बाजूने वाहतुकीची वेळ एक तास सोबत ठेवणे आवश्यक असल्याचे पत्र सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता यांनी ६ जानेवारी रोजी सहाय्यक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी यांंना दिले होते. .त्या अनुषंगाने आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम २००५ चे कलम ३४ नुसार सहाय्यक जिल्हाधिकारी यांना असलेल्या अधिकारानुसार नांदुरी ते सप्तश्रृंगीगड व सप्तश्रृंगीगड ते नांदूरी हा रस्ता एकेरी वाहतुक करणेकामी १२ जानेवारी २०२६ पासुन १५ मार्च २०२६ पर्यंत जारी केलेल्या वेळापत्रकानूसार जारी करण्यात आले आहे. तसेच आपत्कालीन सेवा रुग्णवाहिका, अग्निशमन वाहन, पोलीस वाहन, वैदयकीय आपत्कालीन, शाळकरी विदयार्थ्यांच्या बस सेवा परिस्थिती इत्यादी यांना आवश्यकतेनुसार कोणत्याही वेळेस तात्काळ व प्राधान्याने मार्ग मोकळा करुन देण्यात यावा. .Pune Crime : इन्स्टाग्रामवरील 'खोट्या प्रेमा'ने घेतला जीव; अमन गचंड खून प्रकरणात अल्पवयीन मुलगी ताब्यात!.तसेच, सप्तश्रृंगी गड निवासिनी देवी ट्रस्ट, सप्तश्रृंगीगड तसेच ग्रामपंचायत सप्तश्रृंगी गड यांच्याशी समन्वय साधून, ठराविक वेळेत व नियंत्रित पध्दतीने वाहतूक सोडावी. याबाबत, कोणतीही जिवित व वित्त हानी होणार नाही, याची सर्व संबंधित यंत्रणा यांनी नोंद घेण्याचा आदेश सहाय्यक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी डॉ. कश्मिरी संखे यांनी जारी केला आहे.. वाहतुकीचे वेळापत्रकसप्तश्रृंग गडावर जाणाऱ्या मार्गावर वाहतुकीचे निर्बंध लागू करताना निश्चित केलेल्या वेळापत्रकानुसार एका वेळी एकाच दिशेने वाहतूक होईल. शेवटची गाडी पोहोचेपर्यंत विरुद्ध दिशेची वाहतूक बंद राहणार आहे. प्रवास पूर्ण होण्यासाठी ३० मिनिटांचा कालावधी पकडण्यात आला आहे. १२ जानेवारी ते १५ मार्च २०२६ या कालावधीत वाहतुकीचे हे वेळापत्रक लागू असेल..नांदुरी ते सप्तश्रृंगी गड सकाळी सहा ते साडेसहा, आठ ते साडेआठ, दुपारी १२ ते साडेबारा, दोन ते अडीच, तिसऱ्या सत्रात चार ते साडेचार आणि सहा ते साडेसहा, रात्री आठ ते साडेआठ आणि १० ते साडेदहा आणि मध्यरात्री १२ ते साडेबारा, दोन ते अडीच आणि चार ते साडेचार या कालावधीत वाहने सोडली जातील. तर सप्तश्रृंग गड ते नांदुरी या मार्गावर सकाळी सात ते साडेसात, नऊ ते साडेनऊ, ११ ते साडेअकरा, दुपारी एक ते दीड, तीन ते साडेतीन, पाच ते साडेपाच, सायंकाळी सात ते साडेसात, रात्री नऊ ते साडेनऊ, ११ ते साडेअकरा, मध्यरात्री एक ते दीड, पहाटे तीन ते साडेतीन आणि पाच ते साडेपाच ही वेळ निश्चित करण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.