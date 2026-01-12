नाशिक

Saptashrungi Gad Ghat : सप्तशृंगी गड दर्शनाला जाताय? घाट रस्त्याच्या कामामुळे आजपासून वाहतुकीचे 'नवे वेळापत्रक' लागू!

One-Way Schedule Update : सप्तशृंगी गड घाटात सिमेंट रस्त्याचे काम सुरू असल्याने आजपासून १५ मार्चपर्यंत वाहतूक एकेरी (One-Way) करण्यात आली आहे. नांदुरी आणि गड येथून दर तासाला आलटून-पालटून अर्ध्या तासासाठी वाहने सोडली जातील.
दिगंबर पाटोळे, सकाळ वृत्तसेवा
वणी : आद्य स्वयंभू शक्तीपीठ सप्तशृंगी गडाचा नांदुरी ते सप्तशृंगी गड ह्य रस्त्याच्या व्हाईट टॉपिंग सिमेंट क्रॉक्रीटीकरण व घाट रस्त्याच्या संरक्षक भिंतीचे काम सुरु असून रस्त्याचे काम चैत्रोत्सवापूर्वी करण्याच्या दृष्टीने घाट रस्त्यावरील वाहतूक आज ता. १२ जानेवारी पासून १५ मार्च २०२६ पर्यंत दररोज चार सत्रात ठराविक वेळेसाठी एकेरी करण्यात आली आहे. याबाबचा आदेश व एकेरी वाहतूकीचे वेळापत्रक

