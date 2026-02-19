Saptashrungi Gad : सप्तशृंगगडावर भक्तीचा सोहळा! ५०१ किलोचा भव्य पंचधातू कळस दाखल

कळवण/वणी: आद्य स्वयंभू शक्तिपीठ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सप्तशृंगगड येथे देवीच्या वैभवात ऐतिहासिक भर पडली आहे. मंदिर सुशोभीकरण व विस्तारीकरणाच्या अंतिम टप्प्यात असताना तब्बल सात फूट उंच व ५०१ किलो वजनाचा भव्य पंचधातूचा कळस गडावर दाखल झाला. या कळसामुळे मंदिराच्या शिखराला नवे तेज आणि नवा गौरव लाभला आहे..बुधवारी (ता. १८) श्री सप्तशृंग निवासिनी देवी ट्रस्टतर्फे फुलांनी सजविलेल्या विशेष वाहनातून कळसाची सवाद्य मिरवणूक काढण्यात आली. स्थानिक नागरिकांनी सडा-रांगोळ्या काढून स्वागत केले, तर गडावरील सुवासिनी महिलांनी औक्षण करून मंगलमय वातावरण निर्माण केले..संपूर्ण गावातून काढलेल्या नगरप्रदक्षिणेदरम्यान ढोल-ताशांचा गजर आणि ‘आई सप्तशृंगी माता की जय’च्या घोषणांनी आसमंत दुमदुमून गेला. ‘नव शिवराय बँड’चे भूषण पवार व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी वाद्यसेवा दिली. भाविकांच्या उत्स्फूर्त सहभागामुळे परिसर भक्तिरसात न्हाऊन निघाला..हा आकर्षक पंचधातूचा कळस नाशिकजवळील अंजनेरी येथील ‘मीनल आर्टस एन्ग्रेव्हर्स’ या कार्यशाळेत युवा मूर्तिकार समीर मैंद व सुयोग मैंद यांनी साकारला आहे..लवकरच भव्य कळसारोहण सोहळामंदिराच्या शिखरावर कळस बसविण्याची तयारी अंतिम टप्प्यात आहे. विशेष मुहूर्तावर विधिवत पूजा-अर्चा, मंत्रोच्चार व धार्मिक विधींनी कळसारोहण सोहळा पार पडणार आहे. भारतातील प्रमुख साधू, महंत व मान्यवरांच्या उपस्थितीत हा ऐतिहासिक सोहळा लवकरच आयोजित केला जाणार आहे. या ऐतिहासिक क्षणाचे साक्षीदार म्हणून सप्तशृंगगडावरील देणगीदार भाविक शांताराम सदगीर यांनी कळसारोहण प्रक्रियेसाठी रोख ५१ हजार रुपयांची देणगी दिली..Kolhapur Farmer : सलग थंडीने खोडवा उगवणीवर परिणाम; ऊस तुटून दोन महिने होऊनही तुरळकच; उत्पादन घटीची भीती.या वेळी ट्रस्टचे अध्यक्ष तथा जिल्हा सत्र न्यायाधीश अभय लाहोटी, विश्वस्त डॉ. प्रशांत देवरे, भूषण तळेकर, मनज्योत पाटील, अॅड. ललित निकम, दीपक पाटोदकर, तहसीलदार रोहिदास वारुळे, कार्यकारी अधिकारी भगवान नेरकर, जनसंपर्क अधिकारी भिकन वाबळे, कार्यालयीन अधीक्षक प्रकाश जोशी, प्रकाश पगार, श्याम पवार, मुरली गावित, प्रशांत निकम, सुनील कासार, विश्वनाथ बर्डे, नारद आहिरे, विजय भवरे, पुरोहित वर्गातील विलास दीक्षित, ट्रस्ट कर्मचारी, सरपंच रमेश पवार, उपसरपंच संदीप बेनके, ग्रामपंचायत सदस्य राजेश गवळी, अजय दुबे, विनायक दुबे, बाळू वरगळ, शांताराम गवळी आदींनी विशेष परिश्रम घेतले व उपस्थिती लावली..जुन्या परंपरेला नवे तेज१९९२-९३ मध्ये शरद मैंद यांनी घडविलेला जुना कळस नव्या कळसात समाविष्ट करण्यात आला आहे. परंपरेचा सन्मान राखत आधुनिकतेचे वैभव साकारण्यात आले असून, हा क्षण भाविकांसाठी अत्यंत भावनिक ठरला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.