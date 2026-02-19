नाशिक

Saptashrungi Gad : सप्तशृंगगडावर भक्तीचा सोहळा! ५०१ किलोचा भव्य पंचधातू कळस दाखल

Grand Panchdhatu Kalash Reaches Saptashrungi Gad : सप्तशृंगगड येथे दाखल झालेला सात फूट उंच व ५०१ किलो वजनाचा पंचधातूचा भव्य कळस, फुलांनी सजविलेल्या मिरवणुकीतून गडावर नेण्यात आला.
Saptashrungi Gad

सकाळ वृत्तसेवा
कळवण/वणी: आद्य स्वयंभू शक्तिपीठ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सप्तशृंगगड येथे देवीच्या वैभवात ऐतिहासिक भर पडली आहे. मंदिर सुशोभीकरण व विस्तारीकरणाच्या अंतिम टप्प्यात असताना तब्बल सात फूट उंच व ५०१ किलो वजनाचा भव्य पंचधातूचा कळस गडावर दाखल झाला. या कळसामुळे मंदिराच्या शिखराला नवे तेज आणि नवा गौरव लाभला आहे.

