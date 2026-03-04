Wani News : चैत्रोत्सवापूर्वी कळस विराजमान होणार का? सप्तशृंगगडावर नव्या आणि जुन्या विश्वस्तांच्या पेचात सोहळा लांबणीवर

वणी: आद्य स्वयंभू शक्तिपीठ असलेल्या सप्तशृंगगडावर श्री सप्तशृंगी देवीच्या मंदिराचा जीर्णोद्धार व सुशोभीकरण अंतिम टप्प्यात असून, मंदिराच्या शिखरावर ५०१ किलो वजनाच्या पंचधातू कळसाचे सहा टप्पे (चक्रे) बसवण्याचे महत्त्वपूर्ण काम पूर्ण झाले आहे. मात्र, गेल्या काही दिवसांपासून नियोजित असलेले मुख्य कळसारोहणाचे धार्मिक विधीच्या कार्यास मुहूर्त लागला नसल्याने पाहायला मिळत आहे..अंजनेरी येथील मीनल आर्ट्स एन्ग्रेव्हर्स’ या कार्यशाळेत समीर व सुयोग मैंद यांनी हा सात फुटी कळस चार महिन्यांपूर्वीच पूर्ण केला होता. त्यानंतर १८ तारखेला मोठ्या उत्साहात आणि ढोल-ताशांच्या गजरात या कळसाची गडावर सवाद्य मिरवणूक काढण्यात आली. परंपरेनुसार जुन्या कळसाचे अंश नूतन कळसात समाविष्ट करून, या कळसाचे खालचे सहा टप्पे शिखरावर यशस्वीरीत्या स्थापित करण्यात आले आहेत..आता केवळ कळसाचा शेवटचा भाग (अंतिम कळस) बसवणे बाकी आहे.मिळालेल्या माहितीनुसार, पुरोहितांनी कळसारोहणासाठी पाच वेगवेगळे मुहूर्त दिले होते. मात्र, काही तांत्रिक कारणांमुळे किंवा नियोजनाअभावी हे पाचही मुहूर्त टळून गेले आहेत..सध्याच्या विश्वस्त मंडळाचा कार्यकाळ संपत असल्याने, आपल्याच कार्यकाळात आणि हस्ते हे ऐतिहासिक कार्य पूर्ण व्हावे, असा मावळत्या विश्वस्तांचा मानस होता. मात्र, आता ही शक्यता धूसर होताना दिसत आहे..नवीन निवडीचा फटका?धर्मादाय आयुक्तांकडून ४ ते १२ मार्च या कालावधीत नवीन पाच विश्वस्तांच्या निवडीसाठी मुलाखतींचा कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. प्रशासकीय प्रक्रिया आणि नवीन निवडीच्या धामधुमीत कळसारोहणाचा मुख्य विधी लांबणीवर पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. जुन्या आणि नवीन विश्वस्तांच्या बदल्यांच्या काळात हा सुवर्णक्षण काही काळ मागे पडू शकतो, अशी चिन्हे आहेत..Shivneri Bus Expansion : ‘मुंबई–पुण्याची राणी’ आता महाराष्ट्रभर; व्होल्वो आणि स्लीपर सुविधांसह शिवनेरीचा होणार विस्तार .चैत्रोत्सवापूर्वी गरजेचेकळसारोहण सोहळा लांबणीवर पडत असल्याने भाविकांमध्ये काहीशी अस्वस्थता आहे. हिंदू नववर्षाच्या सुरवातीला म्हणजे गुढीपाडव्याच्या शुभ मुहूर्तावर हा सोहळा व्हावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. आदिमायेच्या चैत्रोत्सवास रामनवमी (२६ मार्च) पासून सुरवात होत आहे. चैत्रोत्सवापूर्वीच कळस पूर्णपणे विराजमान होणे धार्मिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते. आदिमायेचा हा ''आध्यात्मिक मुकुट'' लवकरात लवकर शिखरावर झळकावत आणि ट्रस्टने त्यादृष्टीने ठोस नियोजन करावे, अशी भावना सप्तशृंगगडावरील ग्रामस्थांसह भाविकांकडून व्यक्त होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.