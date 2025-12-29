नाशिक

Saptashrungi Temple : वणी साप्तश्रृंगी गडावर श्री भगवती मंदिर २४ तास दर्शनासाठी खुले; भाविकांची गर्दी लक्षात घेता विशेष व्यवस्था!

Pilgrimage Maharashtra : वणी साप्तश्रृंगी गडावरील श्री भगवती मंदिर नववर्ष व शाकंबरी नवरात्रोत्सवानिमित्त ३० डिसेंबर ते ४ जानेवारीपर्यंत २४ तास खुले राहणार आहे. राज्यभरातील भाविकांसाठी दर्शन सोयीसाठी मंदिर ट्रस्ट व प्रशासन यांनी विशेष व्यवस्था केली आहे.
Saptashrungi Mata Temple Open 24 Hours for Devotees

दिगंबर पाटोळे, सकाळ वृत्तसेवा
वणी : आद्य स्वयंभू शक्तिपीठ श्रीक्षेत्र सप्तशृंगगडावरील श्री भगवती मंदिर उद्या मंगळवार (ता. ३०) पासून रविवार ४ जानेवारीपर्यंत नाताळ उत्सव संदर्भीय सुट्टयांचा कालावधी, शाकंबरी नवरात्रोत्सव, नववर्ष स्वागत निमित्त होत असलेल्या गर्दीच्या अनुषंगाने गर्दीचे व्यवस्थापन व भाविक - भक्ताना समाधानकारक दर्शन होणे दृष्टीने श्री भगवती मंदीर भाविकांना दर्शनासाठी २४ तास खुले ठेवण्याचा निर्णय विश्वस्त मंडळाने घेतला आहे.

