Saptashrungi Temple : वणी साप्तश्रृंगी गडावर श्री भगवती मंदिर २४ तास दर्शनासाठी खुले; भाविकांची गर्दी लक्षात घेता विशेष व्यवस्था!

वणी : आद्य स्वयंभू शक्तिपीठ श्रीक्षेत्र सप्तशृंगगडावरील श्री भगवती मंदिर उद्या मंगळवार (ता. ३०) पासून रविवार ४ जानेवारीपर्यंत नाताळ उत्सव संदर्भीय सुट्टयांचा कालावधी, शाकंबरी नवरात्रोत्सव, नववर्ष स्वागत निमित्त होत असलेल्या गर्दीच्या अनुषंगाने गर्दीचे व्यवस्थापन व भाविक - भक्ताना समाधानकारक दर्शन होणे दृष्टीने श्री भगवती मंदीर भाविकांना दर्शनासाठी २४ तास खुले ठेवण्याचा निर्णय विश्वस्त मंडळाने घेतला आहे..सरत्या वर्षाला निरोप देण्यासाठी व नववर्षानिमित्त अनेक जण तीर्थक्षेत्राला जाणे पसंद करतात. आद्य स्वयंभू शक्तिपीठ व उत्तर महाराष्ट्राची कुलदैवता असलेल्या व निसर्गसौंदर्याने नटलेल्या सप्तशृंगडावर भाविकांबरोबरच पर्यटकांचीही दरवर्षी मोठी गर्दी पाहायला मिळते. नवीन वर्ष सुख-समृद्धीचे जावो, ही प्रार्थना आणि नवीन वर्षाचा नवीन संकल्प घेऊन याठिकाणी भाविक दर्शनाला येत असतात. यासाठी जिल्ह्यातून नव्हे, तर राज्यातून, राज्याच्या बाहेरूनही भाविक नवीन वर्षाला दर्शन घेण्यासाठी सप्तशृंगगडावर हजेरी लावतात. नवीन वर्षाची सुरुवात भगवतीच्या आशीर्वादाने व्हावी, ही अनेक भाविकांची इच्छा असते. त्यामुळे नवीन वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी दर्शनासाठी भाविकांच्या रांगा लागलेल्या असतात..वेर्ले येथे उद्या जत्रोत्सवाचे आयोजन.मंगळवार हा देवीचा वार समजला जात असल्याने उद्या. ता. ३० पासून पुढील सहा दिवस भाविकांची गडावर मोठी गर्दी असणार आहे. त्यात रविवार पासून आदिमायेचा सुरु असलेला शाकंबरी नवरात्रोत्सव, १ जानेवारी ते ३ जानेवारी पर्यंत शाकंबरी नवरात्रोत्सवा निमित्त ट्रस्टच्यावतीने आयोजित राधा- कृष्ण महायाग, शनिवार, ता. ३ रोजीची शाकंबरी पौर्णिमा उत्सव व रविवार, ता. ४ रोजी धनुर्मासातील तीसरा रविवारचा किरणोत्सव यामूळे संपूर्ण दिवस धार्मिक दृष्टया महत्वाचे असणार असल्याने या कालावधीत गडावर भावीकांची मोठी गर्दी उसळणार आहे. पर्यायी होणाऱ्या संभाव्य गर्दीच्या अनुषंगाने गर्दीचे व्यवस्थापन व भाविक भक्ताना समाधानकारक दर्शन होणे आवश्यक आहे. .त्यामुळे मंदिर देवस्थानच्या वतीने येणाऱ्या भाविकांची गर्दी विभागली जावी आणि सर्वांना सहजतेने श्री भगवती दर्शन घेता यावे यासाठी नुतन वर्ष प्रारंभास विविध राज्यातून येणाऱ्या भाविक - भक्तांसाठी श्री भगवती मंदिर हे भाविकाना दर्शनासाठी मंगळवार, ता. ३०/१२/२०२५ पासून रविवार, ता. ०४/०१/२०२६ रोजी पावेतो २४ तास खुले असणार आहे. खुले ठेवण्यात येणार असून भाविक - भक्तांनी सदर सुविधेचा लाभ घ्यावा असे आवाहन विश्वस्त संस्थेच्या वतीने करण्यात आले आहे. भाविकांना सोयी-सुविधा देण्यासाठी सप्तशृंगी निवासिनी देवी ट्रस्ट, सप्तशृंगगड ग्रामपंचायत व गुरुबक्षाणी फनिक्युलर रोप वे कंपनी अधिकारी-कर्मचारी प्रयत्नशील आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.