Wani Saptashrungi Temple : नववर्षाच्या स्वागतासाठी सप्तशृंगगड सज्ज! सलग ६ दिवस मंदिर २४ तास उघडे राहणार

Saptashrungi Temple to Remain Open 24 Hours : साडेतीन शक्तीपीठांपैकी एक असलेल्या सप्तशृंगगडावर नववर्ष आणि उत्सवांच्या पार्श्वभूमीवर भाविकांची होणारी गर्दी लक्षात घेऊन मंदिर व्यवस्थापन आणि सुरक्षेची जय्यत तयारी करण्यात आली आहे.
वणी: आद्य स्वयंभू शक्तिपीठ व उत्तर महाराष्ट्राची कुलदेवता असलेल्या श्रीक्षेत्र सप्तशृंगगडावरील श्री भगवती मंदिर मंगळवार (ता. ३०)पासून रविवार (ता. ४)पर्यंत भाविकांच्या दर्शनासाठी चोवीस तास खुले ठेवण्याचा निर्णय मंदिराच्या विश्वस्त मंडळाने घेतला आहे. नाताळच्या सुट्या, शाकंबरी नवरात्रोत्सव, नववर्ष स्वागत आणि विविध धार्मिक कार्यक्रमांमुळे अपेक्षित असलेल्या प्रचंड गर्दीच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

Navratri

