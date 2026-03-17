Wani News : सप्तशृंगी गडावर 'पेसा'चा एल्गार! विश्वस्त मंडळात स्थानिकांना डावलल्याने ग्रामस्थ आक्रमक

वणी: श्री सप्तशृंगी निवासिनीदेवी ट्रस्टच्या विश्वस्त मंडळ निवडीच्या प्रक्रियेवरून ग्रामपंचायत आणि स्थानिक ग्रामस्थांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. विश्वस्त मंडळात स्थानिक भूमिपुत्रांना डावलले जात असल्याचा आरोप करत ग्रामसभेने विश्वस्त संख्या सातवरून अकरा करण्याची आणि त्यात पाच स्थानिक सदस्यांचा समावेश करण्याची मागणी करत तसा ठराव केला..'ट्रस्टच्या विश्वस्त मंडळात स्थानिकांना प्रतिनिधित्व मिळावे, विश्वस्त निवड प्रक्रियेस पेसा कायद्यानुसार ग्रामसभेची मंजुरी घेण्यात यावी आदींसदर्भात प्रशासक रमेश पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी (ता. १६) विशेष ग्रामसभा बोलावली होती. ट्रस्टची १९७५ मध्ये स्थापना झाली, तेव्हा मूळ स्थानिक रहिवासी आणि तालुका प्रतिनिधी यांचा विश्वस्त मंडळात समावेश होता. मात्र, २००५ पासून स्थानिक ग्रामस्थांना या प्रक्रियेतून डावलले जात आहे. २०१० ते २०२५ या कालावधीत केवळ बाहेरील किंवा तालुकास्तरावरील प्रतिनिधींची वर्णी लागली..परंतु स्थानिकांना स्थान मिळाले नाही. त्यामुळे सध्याची सातही विश्वस्त संख्या वाढवून ती अकरा करण्यात यावी, या अकरापैकी पाच विश्वस्त स्थानिक असावेत. यात विद्यमान आमदार, विद्यमान सरपंच आणि तीन इतर स्थानिक ग्रामस्थांचा समावेश असावा' अशी एकमुखी मागणी करण्यात आली..सप्तशृंगगड 'पेसा' क्षेत्रात येत असल्याने, या कायद्यातील तरतुदीनुसार स्थानिक ग्रामपंचायतीला विश्वस्त निवड प्रक्रियेत अधिकार असणे आवश्यक आहे. सध्या सुरू असलेली विश्वस्त निवड प्रक्रिया तात्पुरती स्थगित करून नवीन नियमांनुसार स्थानिक रहिवाशांचा सहभाग सुनिश्चित करूनच ती पूर्ण करावी, अशा प्रकारचे ठराव एकमताने करण्यात आले..'पेसा' कायदा व ग्रामसभेचे महत्त्व यावर अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदेचे अध्यक्ष लकी जाधव यांनी ग्रामसभेस मार्गदर्शन केले. प्रशासक रमेश पवार, माजी उपसरपंच संदीप बनके, राजेश गवळी, ग्रामपंचायत अधिकारी देवरे यांच्यासह माजी ग्रामपंचायत सदस्य, विविध संस्था संघटनांचे पदाधिकारी व ग्रामस्थ उपस्थित होते..ग्रामस्थांच्या भावना आणि इशाराग्रामपंचायतीचे पत्र व ग्रामसभा ठराव जिल्हा व सत्र न्यायाधीशांना पाठविण्यात आला, त्यानुसार जेव्हा गडावर रस्ते, वीज किंवा पाणी यांसारख्या पायाभूत सुविधा नव्हत्या, तेव्हा याच स्थानिक ग्रामस्थांनी भाविकांची सेवा केली आणि ट्रस्टच्या अस्तित्वासाठी योगदान दिले. नैसर्गिक न्यायानुसार त्यांना डावलणे अन्यायकारक आहे. 'पेसा' नियमांचे उल्लंघन झाल्यास आणि ग्रामसभेच्या ठरावाचा विचार न केल्यास, संबंधित प्रशासकीय विभागाकडून ट्रस्टचे परवाने, ना हरकत प्रमाणपत्र किंवा नोंदणी रद्द करण्याची कायदेशीर कार्यवाही होऊ शकते, असा थेट इशाराही या पत्राद्वारे देण्यात आला आहे..ट्रस्टमध्ये १९७५ पासून स्थानिकांचा सहभाग होता. मात्र २० वर्षांपासून जाणीवपूर्वक बाहेरच्या व्यक्तींना प्राधान्य दिले जात आहे. भाविकांच्या गरजा स्थानिक लोकांपेक्षा उत्तम कोणालाच माहीत असू शकत नाहीत. त्यामुळे विश्वस्त मंडळात स्थानिकांची निवड व्हावी, यावर ग्रामसभेत एकमताने ठराव करण्यात आला.- रमेश पवार, प्रशासक, सप्तशृंगगड ग्रामपंचायत.