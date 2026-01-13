Nanduri Ghat to Saptashrungi Gad : नांदुरी ते सप्तशृंगगड प्रवासात होणार बदल; रस्त्याच्या कामामुळे प्रशासनाचा मोठा निर्णय

नाशिक: सप्तशृंगगड ते नांदुरी या डोंगराळ मार्गावर सुरू असलेल्या रस्त्याच्या मजबुतीकरण (व्हाइट टॅपिंग) तसेच दरीकडील संरक्षण भिंतीच्या कामामुळे, वाहतूक सुरळीत व सुरक्षित ठेवण्यासाठी १२ जानेवारी ते १५ मार्च २०२६ या कालावधीत एकेरी वाहतूक व्यवस्था लागू करण्यात आली आहे. याबाबतचे आदेश सहाय्यक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी (कळवण) डॉ. कश्मिरा संखे यांनी दिले आहेत..हा रस्ता डोंगराळ परिसरातून जात असून, रस्त्याची रुंदी मर्यादित आहे. तीव्र वळणे, उतार-चढाव तसेच सुरू असलेले काँक्रिटीकरण लक्षात घेता, कामाच्या कालावधीत दुहेरी वाहतूक करणे तांत्रिकदृष्ट्या शक्य नसल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. .रस्त्यावर काँक्रिट टाकल्यानंतर आवश्यक असलेला क्युअरिंग कालावधी पूर्ण होणे अत्यावश्यक असून, यादरम्यान वाहतूक सुरू ठेवल्यास रस्त्याच्या गुणवत्तेवर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता आहे. याशिवाय सण-उत्सवांच्या काळात भाविक व वाहनांची मोठ्या प्रमाणात गर्दी होत असल्याने वाहतूक कोंडीचा धोका लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे..प्रशासनाच्या आदेशानुसार, नियंत्रित वेळापत्रकानुसार नांदुरीकडे आणि नांदुरीहून सप्तशृंगगडकडे जाणारी वाहतूक ठराविक वेळेच्या अंतराने सुरू करण्यात येणार आहे. प्रत्येक सत्रानंतर ३० मिनिटांचा मोकळा कालावधी ठेवण्यात येणार असून, एकावेळी फक्त एकाच दिशेने वाहतूक सुरू राहील. .वाहनांचा ताफा पूर्णपणे पोहोचेपर्यंत विरुद्ध दिशेची वाहतूक थांबवण्यात येईल. तथापि, रुग्णवाहिका, अग्निशमन दलाची वाहने, पोलिस वाहने, दैनंदिन आपत्कालीन सेवा तसेच शालेय विद्यार्थ्यांच्या बस यांना परिस्थितीनुसार तत्काळ मार्ग मोकळा करून देण्यात येणार आहे. सप्तशृंगगड ट्रस्ट, ग्रामपंचायत सप्तशृंगगड तसेच संबंधित यंत्रणांनी परस्पर समन्वय साधून शिस्तबद्ध व सुरक्षित पद्धतीने वाहतूक नियंत्रण करावे, तसेच कोणतीही वित्तीय अथवा जीवितहानी होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी, असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे..Ichakaranji Sankranti : भोगी–संक्रांतीच्या स्वागतासाठी इचलकरंजीच्या बाजारपेठांत महिलांची झुंबड, भाजीपाल्यांची जोरदार खरेदी.एकेरी वाहतुकीचे वेळापत्रकसकाळ सत्रनांदुरी ते सप्तशृंगगड ः सकाळी ६ ते ६.३०, ८ ते ८.३०, १० ते १०.३०सप्तशृंगगड ते नांदुरी : सकाळी ७ ते ७.३०, ९ ते ९.३०, ११ ते ११.३०दुपार सत्रनांदुरी ते सप्तशृंगगड : दुपारी १२ ते १२.३०, २ ते २.३०सप्तशृंगगड ते नांदुरी : दुपारी १ ते १.३०, ३ ते ३.३०.सायंकाळ सत्रनांदुरी ते सप्तशृंगगड : सायंकाळी ४ ते ४.३०, ६ ते ६.३०, ८ ते ८.३०, १० ते १०.३०सप्तशृंगगड ते नांदुरी : ५ ते ५.३०, ७ ते ७.३०, ९ ते ९.३०, ११ ते ११.३०रात्र सत्रनांदुरी ते सप्तशृंगगड : रात्री १२ ते १२.३०, २ ते २.३०, ४ ते ४.३०सप्तशृंगगड ते नांदुरी : रात्री १ ते १.३०, ३ ते ३.३०, ५ ते ५.३०.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.