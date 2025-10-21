नाशिक

Satana Protest : दिवाळीच्या तोंडावर आत्मदहनाचा प्रयत्न; रस्ते बंद झाल्याने संतप्त नागरिकांचा तहसील कार्यालयासमोर सहा तास ठिय्या

Villagers Protest Road Blockage in Bhakshi : सटाणा येथील भाक्षी रस्त्यावरील रामनगर व डीजीपीनगर परिसरातील रस्ते अतिक्रमणामुळे बंद झाल्याच्या निषेधार्थ संतप्त नागरिकांनी तहसील कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारासमोर सहा तास ठिय्या आंदोलन केले.
सकाळ वृत्तसेवा
सटाणा: शहरालगत हाकेच्या अंतरावर असलेल्या भाक्षी रस्त्यावरील रामनगर व डीजीपीनगर परिसरात भाक्षी ग्रामपंचायत हद्दीतील ले आऊटमध्ये वहीवाट रस्ते सोडलेले असताना गेल्या काही महिन्यांपासून चुकीच्या लेआउटमुळे आणि अतिक्रमणामुळे रस्ते बंद झाल्याने नागरिकांचा संताप आहे.

