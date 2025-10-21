Satana Protest : दिवाळीच्या तोंडावर आत्मदहनाचा प्रयत्न; रस्ते बंद झाल्याने संतप्त नागरिकांचा तहसील कार्यालयासमोर सहा तास ठिय्या

सटाणा: शहरालगत हाकेच्या अंतरावर असलेल्या भाक्षी रस्त्यावरील रामनगर व डीजीपीनगर परिसरात भाक्षी ग्रामपंचायत हद्दीतील ले आऊटमध्ये वहीवाट रस्ते सोडलेले असताना गेल्या काही महिन्यांपासून चुकीच्या लेआउटमुळे आणि अतिक्रमणामुळे रस्ते बंद झाल्याने नागरिकांचा संताप आहे. .रस्ता तत्काळ मोकळा करून रहिवाशांना दिलासा द्यावा, या मागणीसाठी आक्रमक झालेल्या भाक्षी ग्रामपंचायत हद्दीतील शेकडो नागरिक, महिलांनी दीपावलीच्या पार्श्वभूमीवर तहसील कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारासमोर आज तब्बल सहा तास ठिय्या आंदोलन करीत आत्मदहन करण्याचा प्रयत्न केला..दरम्यान, बागलाणचे माजी आमदार संजय चव्हाण, तहसीलदार कैलास चावडे आणि पोलीस निरीक्षक योगेश पाटील यांनी मध्यस्थी करून येत्या ३० आॅक्टोबरला दुपारी चारला संबंधित विभाग आणि जागामालकांच्या उपस्थितीत चर्चा घेऊन निर्णय घेण्याचे लेखी आश्वासन दिल्याने आंदोलन तात्पुरते स्थगित करण्यात आले..आज सकाळी भाक्षी (ता. बागलाण) चे सरपंच चेतन वणीस यांच्या नेतृत्वाखाली ग्रामपंचायत हद्दीतील शेकडो पुरुष व महिलांनी घोषणाबाजी करत तहसील कार्यालयावर मोर्चा काढला. प्रशासनाने तात्काळ तोडगा न काढल्यास रस्ता मोकळा होईपर्यंत ठिय्या आंदोलन सुरू ठेवण्याचा निर्धार आंदोलकांनी व्यक्त केला. प्रशासनाच्या टाळाटाळ भूमिकेमुळे दुपारनंतर आंदोलक संतप्त झाले व आत्मदहनाचा इशारा देत आंदोलन आक्रमक बनले..चुकीच्या लेआउटचा आरोपसरपंच चेतन वणीस म्हणाले, भाक्षी येथील गट क्र.३०, ६७/२ व ६७ मधील शिवनाल्यावर चुकीचे ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ (एनओसी) जोडून लेआउट मंजूर करण्यात आले. शासनाची दिशाभूल करून जनतेची सरळ फसवणूक केली आहे. परिणामी रामनगर शिवारातील नागरिकांना ये-जा करण्यासाठी रस्ताच उरलेला नाही..रामनगर, पारीजात कॉलनी, डी.जी.पी. नगर रस्ता हा सटाणा-भाक्षी मुख्य रस्त्याला जोडून मिळावा, शिवनाल्यावर अतिक्रमणच केलेले नाही, तर रस्त्याचा सार्वजनिक हक्क असतानाही तारेचे कुंपन केले आहे. प्रशासन याकडे डोळेझाक करत आहे. त्यांच्याकडून रहिवाशांवर जातीवाचक गुन्ह्यांची धमकी देऊन दडपण आणले जात असल्याचा आरोप केला..Jayant Patil : जयंत पाटलांना घेरण्यासाठी महायुती एकवटली, इस्लामपूर नगरपालिका निवडणुकीत एकदिलाचा निर्धार.आश्वासनावर बोळवणया संदर्भात २८ ऑगस्टला तहसील कार्यालयात बैठक झाली, पण त्यानंतरही कारवाई झालेली नाही. फक्त ‘रस्ता मिळेल’ अशी तोंडी आश्वासने देऊन विषय थंड ठेवण्यात आल्याचा आरोपही श्री.वणीस यांनी केला. संदीप भामरे, सागर जाधव, सुनील जाधव, अरविंद वडेनेरे, योगेश सूर्यवंशी, ईश्वर कुमावत, सागर कुमावत, अरुण परदेशी, पंडित खैरनार, संजय सोनवणे, सुलोचना कुमावत, मयूरी जाधव, नंदाबाई वाघ, सुनीता बुंदेले, पुंजाबाई परदेशी, उज्ज्वला गांगुर्डे, मनीषा गांगुर्डे, पुष्पा आहेर, करण परदेशी, सुवर्णा शिंदे, निर्मला अहिरे आदींसह महिलांचा मोठा सहभाग होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.