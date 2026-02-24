Satana Encroachment : सटाण्यात पालिकेचा 'बुलडोझर' सुसाट! मुख्याधिकारी ज्योती भगत यांच्या नेतृत्वाखाली मोठी कारवाई

सटाणा: येथील पालिका प्रशासनाने आज पुन्हा नव्या जोमाने अतिक्रमण निर्मूलनाची कठोर कारवाई पालिकेच्या नियमित मुख्याधिकारी श्रीमती ज्योती पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली सक्रिय केली. पालिकेचे प्रभारी मुख्याधिकारी पी. के. सिद्धार्थ रामकुमार (भा.प्र.से.) यांनी गेल्या शुक्रवारी (ता. २१) शहरात ४० वर्षापासून प्रलंबित अतिक्रमणे काढायला सुरुवात केली. त्यांच्या एक दिवसाच्या कारवाईनंतर आज नियमित मुख्याधिकारी रुजू झाल्याने सिद्धार्थ रामकुमार यांना फक्त एक दिवस अतिक्रमण मोहीम राबविण्याची संधी मिळाली. .आजपासून नियमित मुख्याधिकारी श्रीमती ज्योती भगत यांच्या नेतृत्वाखाली अतिक्रमण निर्मूलन मोहिमेतील सर्व अधिकारी कर्मचारी बुलडोझर घेऊन कालपर्यंत काढून टाकलेल्या अतिक्रमणांच्या जागी ध्वनिक्षेपकावरून पुन्हा पुन्हा इशारा देत पोलिस संचलन झाले. .बसस्थानकाकडून पूर्वेकडे जाणाऱ्या रस्त्यालगत आयसीआयसीआय बँकेसमोर काढलेले अतिक्रमण काहींनी पुन्हा थाटण्याचा प्रयत्न केल्याचे निदर्शनास आल्यावर त्यावर पुन्हा हातोडा फिरविण्यात आला. आपला दवाखान्यासमोर अतिक्रमणात गेलेली एक टपरी पुन्हा जशीच्या तशी ठेवून व्यवसाय सुरू असल्याचे दिसताच बुलडोझरने टपरी तोडली..दहा अतिक्रमणे काढलीपथकाने मोर्चा वळविला. साठ फुटी रस्त्यावरील अपेक्स हॉस्पिटलसमोर ७० वर्षांपासूनचे म्हसोबा मंदिरही ‘जेसीबी’ने हटविले. भाजीपाला बाजारात व्यापाऱ्यांनी सिमेंट काँक्रीटच्या बेसमध्ये ३०० ते ४०० स्क्वेअर फूट जागेत पत्र्याचे शेड व जाळ्या बसविल्या आहेत. काही भाजीपाला विक्रेत्यांना बांधकामे स्वखर्चाने काढून घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. त्या वेळी काही भाजीपाला विक्रेत्यांनी अरेरावीचा सूर दाखविला. पालिकेसमोर उपोषणास बसू, असा इशारा दिला. त्यामुळे काही काळ तणावाचे वातावरण झाले होते..गाळेधारकांना सूचनाव्यापारी संकुलातील अतिक्रमण केलेल्या काही गाळेधारकांना आज पुन्हा अतिक्रमण स्वखर्चाने काढून घेण्याची मुभा देण्यात आली. जागेवरच या व्यापाऱ्यांशी चर्चा करताना श्रीमती भगत यांनी त्यांना अतिक्रमण तत्काळ काढून घेण्याच्या सूचना दिल्या. व्यापाऱ्यांनी अडचणी मांडताना अण्णा भाऊ साठेनगरमधील काही लोक जाणीवपूर्वक त्रास देतात. गाळ्यांसमोरच शौच करतात. रात्री उशिरापर्यंत टवाळखोरांच्या त्रासाला कंटाळून अवैध वापर बंद होण्यासाठी अतिक्रमण केल्याचे सांगितले..CM Sundar Shala : ‘मुख्यमंत्री सुंदर शाळा’मध्ये कळंबीचा दुसऱ्यांदा डंका, अजितराव घोरपडे विद्यालयाचे अभूतपूर्व यश; सलग दोन वर्षे कोल्हापूर विभागात प्रथम.पालिका प्रशासनाने अतिक्रमण हटविण्याची मोहीम सुरूच ठेवावी. शहर विकासासाठी समान न्याय तत्त्वाने कुणाचाही मुलाहिजा न ठेवता यापुढे अतिक्रमण मोहीम कायम सुरू ठेवावी. अतिक्रमण काढलेल्या त्या जागेवर पुन्हा अतिक्रमण करणाऱ्यांचे दुकान, टपरी किंवा हातगाडी पालिकेने कायमची जप्त करून संबंधितांवर दंडात्मक कारवाई केल्याशिवाय असे प्रयत्न मोडीत निघणार नाहीत.- रवींद्र सोनवणे, शहरप्रमुख, शिवसेना (उबाठा) पक्ष, सटाणा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.