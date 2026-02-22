Satana News : सटाण्यात प्रशासनाचा बुलडोझर सुसाट! ७० वर्षांचे जुने 'हॉटेल आपले उपकार' अखेर जमीनदोस्त

सटाणा: येथील पालिका हद्दीतील अतिक्रमण हटाव मोहिमेच्या दुसऱ्या दिवशी महामार्गावरील दुतर्फा अतिक्रमित गटार हटविण्यात आले. बसस्थानकाबाहेर तब्बल ७० वर्षांपासून सर्वपक्षीय राजकारणाचे केंद्रबिंदू मानले जाणारे उपनगराध्यक्ष सुमीत वाघ यांचे ‘हॉटेल आपले उपकार’सुद्धा जमीनदोस्त झाल्याने पहिल्यांदाच महामार्गाने मोकळा श्वास घेतल्याचे चित्र पुढे आले..कित्येक दुकानांसमोर उभारलेले अनधिकृत शेड्स, पान टपऱ्या, शीतपेय व फास्टफूडची गटारीवर थाटलेली दुकाने, गटारीवर केलेले पक्के बांधकाम व ढापे बुलडोझरने खोदून काढल्याने ठिकठिकाणी मातीचे ढिगारे वाहून नेण्याचे काम आज दिवसभर चालले होते. बुलडोझरच्या धाकाने बसस्थानकापासून पूर्वेकडे जाणाऱ्या मुख्य रस्त्याच्या बाजूला असलेले १५ ते २० पक्की दुकाने, टपऱ्या काल रात्रीतून हटविण्यात आल्याने शहरवासीय चकित झाले. .तर याच रस्त्यावरील मूळ मालमत्ताधारकांनी गटारीवर केलेले अतिक्रमण स्वतःहून काढून घेण्याची हमी दिल्याने आज दिवसभर त्यांचीही तोडफोड सुरु होती. दरम्यान पालिका प्रशासनाने आज पुन्हा सार्वजनिक रस्ता, गटार तसेच शासकीय जागेवर केलेले अतिक्रमण व अनधिकृत बांधकामांचे संपूर्ण निर्मुलन करण्याची कायम स्वरुपी मोहीम सुरुच राहणार आहे. त्यामुळे नुकसान टाळण्यासाठी स्वतःहून काढून घेण्यासाठी २ दिवसांची मुदत जाहीर केली. .साक्री शिर्डी राज्य महामार्गासह मुख्य रस्त्यावरील व गटारावरील काढून टाकलेल्या हातगाड्या, टपऱ्या इत्यादी शहरातील इतर रस्त्यांवर आणून ठेवलेले निदर्शनास आले आहे. ते सर्व या २ दिवसांत संबंधितांनी उचलून न्याव्यात. दोन दिवसानंतर मात्र मोहिमेत कुणासही वेळ देण्यात येणार नाही. पालिकेच्या या आवाहनामुळे आज स्वतःहून अतिक्रमण काढून घेणाऱ्यांच्या संख्या वाढली..Uday Samant: उद्योगांत प्रथमच ‘एआय’ धोरण; उद्योगमंत्री सामंत यांची माहिती, अभ्यासक्रमही तयार करणार.शहरी विकासाच्या भावनेतून काही भाग अतिक्रमित असलेल्या आमच्या ‘हॉटेल जनतेचे उपकार’चे अतिक्रमण काढताना मी सकारात्मक पवित्रा घेतला. प्रशासनाने काटेकोर नियमांची अंमलबजावणी केली असून, आम्ही त्यास सहकार्य केले. आता शहरातील सर्वच अतिक्रमण गटार ते गटार या ठरलेल्या मापदंडाप्रमाणेच काढले गेले पाहिजे. यापुढे शहरात तीन टप्प्यांत प्रशासनाने सर्वांसाठी समान न्याय भावनेने नियम लागू करावे, हीच अपेक्षा .- सुमीत वाघ, (उपनगराध्यक्ष, सटाणा).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.