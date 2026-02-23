Satana News : सटाणा शहराचा होणार कायापालट; २६ मीटर रुंदीचा काँक्रीट रस्ता आणि कायमस्वरूपी अतिक्रमण विरोधी पथक सज्ज

सटाणा: येथील पालिकेने शुक्रवारी (ता.२०) सुरू केलेल्या अतिक्रमण निर्मूलनाच्या कठोर कारवाईनंतर गटार स्वच्छता मोहीम हाती घेताच गटारींमध्ये वर्षानुवर्षे साचलेला प्लॅस्टिक, पाण्याच्या रिकाम्या बाटल्या व घन कचऱ्याच्या ढिगाने साक्री-शिर्डी राज्य महामार्गाच्या दोन्ही बाजूंनी असलेल्या गटारी खचून भरल्या होत्या. या गटारींवरचे अतिक्रमण काढल्याने त्या पूर्णपणे मोकळ्या झाल्या. .वस्ती जवळील पाण्याची एक जुनी टाकी व मोठी दगडी भिंतही आज बुलडोझरने जमीन दोस्त केली पालिकेची ही कारवाई पाहण्यासाठी मोठी गर्दी उसळली होती.अतिक्रमण निर्मूलनामुळे सटाणा शहरातील सार्वजनिक स्वच्छतेबाबत नागरिकांची उदासीन पुढे आली. आठवडे बाजारातील नगरपरिषदेच्या पथकांनी मालेगाव रोड व टिळक रोड परिसरात व्यापारी व नागरिकांना प्रत्यक्ष भेट देत स्वयंस्फूर्तीने अतिक्रमित भाग काढून घेण्याचे आवाहन केले..पालिकेच्या मालकीच्या व्यापारी संकुल व सात फुटी रस्त्यालगतचे पालिके जगन्नाथ शिवबा सोनवणे व्यापारी संकुल चोहोबाजूंनी अतिक्रमणाच्या विळख्यात सापडले आहे. पालिकेकडून भाडेतत्त्वावर घेतलेल्या या दोन्ही संकुलातील व्यापाऱ्यांनी आपापल्या सोयीप्रमाणे आपल्या दुकानांच्या मागे पुढे मोठ्या प्रमाणात हवाई अतिक्रमण करून हे चटई क्षेत्र वाढवून काहींनी तर पोटभाडेकरी टाकल्याने पालिकेची मालमत्ता अतिक्रमणमुक्त करावी अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे. उद्या सोमवार(ता.२३) पासून अतिक्रमणाची पुन्हा कठोर कारवाई सुरू राहणार आहे..कायम उपायांची मागणीशहर हद्दीतील अतिक्रमण काढल्यावर प्रशासनाने यापुढे आज केलेल्या मार्किंगप्रमाणे गटार ते गटार अतिक्रमण होणार नाही, याकडे विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे. टोइंग वाहन रोज शहरातून फिरवावे. अतिक्रमणाचा प्रयत्न हाणून पाडावा. दुकानांसमोर नो पार्किंग झोन जाहीर करावे. दुचाकी चारचाकी वाहनांची पार्किंग महामार्गालगतच्या गटारीजवळ नसावी.. Kolhapur Cleanliness : जलतीर्थांनी घेतला मोकळा श्वास;कोल्हापूरकरांच्या तीन पिढ्यांच्या सहभागातून स्वच्छता मोहीम.शहरातून जाणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्गाचा २६ मीटर रुंदीचा दुभाजकयुक्त काँक्रीट रस्ता, युटिलिटी स्पेस, पाणीपुरवठा पाइपलाइन, भूमिगत गटारे व पावसाच्या पाण्यासाठी स्वतंत्र नाले अशा संपूर्ण संरचनेसह विकास करण्यात येणार आहे. यासाठी कायमस्वरूपी फिरते अतिक्रमण निर्मूलन पथक कार्यरत करण्यात आले असून, नागरिकांनी अफवांवर विश्वास न ठेवता मोहिमेस सहकार्य करण्याची आवाहन प्रशासनाने केले.~ राजेंद्र सोनवणे, तालुकाध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.