Satana Roads: सटाण्यात गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर खड्ड्यांचे विघ्न; प्रमुख रस्त्यांची दुरवस्था, नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर

सटाणा : गणेशोत्सवाला उद्या सोमवार (ता.१४) पासून प्रारंभ होत असून शहरात लाडक्या गणरायाच्या आगमनाची लगबग सुरू आहे. सार्वजनिक गणेश मंडळांसह घरगुती गणपतींच्या आगमनाची तयारी अंतिम टप्प्यात असतानाच सटाणा पालिका प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे शहरातील रस्त्यांवरील खड्ड्यांचा प्रश्न मात्र मोठे विघ्न ठरत आहे. साक्री-शिर्डी राष्ट्रीय महामार्गावर बसस्थानकापासून कंधाणे फाट्यापर्यंत दुतर्फा मोठे खड्डे पडले असून, शहरातील प्रमुख रस्ते तसेच नववसाहतींमधील अंतर्गत रस्त्यांचीही दुरवस्था झाली आहे. गणरायाच्या आगमनापासून विसर्जन मिरवणुकीपर्यंत शहरातील रस्त्यांवर वाढणारी वर्दळ लक्षात घेता, या खड्ड्यांमुळे नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आला असून पालिका प्रशासनाच्या कारभाराविरोधात जनतेकडून संतप्त भावना व्यक्त केल्या जात आहेत. .मालेगाव रस्ता, टिळक रोड, साठ फूटी रोड, डेली भाजीपाला बाजार, इंद्रप्रस्थ कॉलनी, परशुराम कॉलनी, अभिमन्युनगर, चौगाव रस्ता, कचेरी रोड, भाक्षी रस्ता यांसह शहरातील अनेक भागांतील रस्त्यांवर खड्डे पडले आहेत. तुरळक पावसामुळे काही ठिकाणी खड्ड्यांत पाणी साचत असल्याने वाहनचालकांना त्यांचा अंदाज येत नाही. त्यामुळे दुचाकीस्वारांना त्रास तर सहन करावा लागतच आहे, वाहनांचे नुकसान सुद्धा होत असून लहान मोठे अपघात होत आहेत..गणेशोत्सवामुळे विविध भागांतून गणेशमूर्तींचे आगमन होत आहे. त्यानंतर सार्वजनिक गणेश मंडळांच्या विसर्जन मिरवणुका शहरातील प्रमुख मार्गांवरून निघणार आहेत. ढोल-ताशा पथके, गणेशभक्त आणि वाहनांची मोठी गर्दी असताना रस्त्यांवरील खड्ड्यांमुळे वाहतुकीची कोंडी तसेच सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे. मोठ्या गणेशमूर्तींच्या वाहनांना खड्ड्यांमुळे होणारे हादरेही चिंतेचा विषय ठरत आहेत..विशेष म्हणजे गेल्या काही महिन्यांपासून पालिका मुख्याधिकाऱ्यांच्या निवासस्थानासमोरही मोठा खड्डा असल्याने नागरिकांमध्ये चर्चा आहे. प्रशासनाच्या प्रमुख अधिकाऱ्यांच्या निवासस्थानासमोरील रस्त्याचीही दुरुस्ती होत नसेल, तर शहरातील इतर भागांतील रस्त्यांच्या दुरवस्थेकडे कितपत गांभीर्याने पाहिले जात आहे, असा प्रश्न नागरिक उपस्थित करीत आहेत. गणेशोत्सव सुरू होण्यापूर्वी पालिका प्रशासनाने प्रमुख आगमन व विसर्जन मार्गांची पाहणी करून धोकादायक खड्डे तातडीने बुजवले जाण्याची अपेक्षा नागरिकांकडून सातत्याने होत असली तरी प्रशासनाचे सोईस्कर दुर्लक्ष आहे..गणरायाच्या स्वागतासाठी शहर सजविले जात असताना रस्त्यांवर सर्वत्र असे खड्डे राहणे योग्य नाही. पालिका प्रशासनाने तातडीने शहरातील प्रमुख मार्गांवरील खड्डे बुजवावेत. उत्सव काळात नागरिकांच्या सुरक्षिततेशी संबंधित या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहणे गरजेचे आहे.— संजय चव्हाण, माजी आमदार, बागलाण.दररोज या रस्त्यांवरून जाताना खड्ड्यांचा मोठा त्रास जाणवतो. गणेशोत्सवात शहरातील प्रमुख मार्गांची दुरुस्ती करून आगमन आणि विसर्जन मिरवणुका सुरक्षितपणे पार पडतील, याची पालिकेने काळजी घ्यावी. नागरिक भरमसाठ कर भरतात, त्यामुळे सुरक्षित आणि सुस्थितीत रस्ते मिळणे हा शहरवासीयांचा हक्क आहे.- विलास सोनवणे, सामाजिक कार्यकर्ते, सटाणा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.