Satana Ganpati Visarjan : सटाण्यात अभूतपूर्ण जल्लोषात गणरायाला निरोप! शहराच्या इतिहासात प्रथमच उशिरा विसर्जन मिरवणूक

सटाणा - ढोल-ताशांचा गजर, फटाक्यांची आतषबाजी, फुले-गुलालाची उधळण आणि ‘गणपती बाप्पा मोरया... पुढच्या वर्षी लवकर या...’च्या जयघोषात सटाणा शहराने काल शुक्रवारी (ता. २५) लाडक्या गणरायाला भावपूर्ण निरोप दिला. दरवर्षी सायंकाळी चारच्या सुमारास सुरू होणारी मुख्य विसर्जन मिरवणूक यंदा तब्बल साडेआठ वाजता सुरू झाल्याने शहराच्या गणेशोत्सवाच्या इतिहासात नवा अध्याय नोंदला गेला. रात्री उशिरापर्यंत सुरू राहिलेल्या या मिरवणुकीमुळे शहरातील प्रमुख मार्ग भक्ती, उत्साह आणि जल्लोषाने भारावून गेले होते..ताहाराबाद नाक्यावर सायंकाळपासून गणेश मंडळांची लगबग सुरू झाली होती. जय भद्रा मित्र मंडळ, कॅप्टन चौक मित्र मंडळ, गेस्ट हाऊस मित्र मंडळ, राजमाता अहिल्यादेवी मित्र मंडळ, पिंपळेश्वर रोड मित्र मंडळ, ६० फूटी रोडचा राजा मंडळ यांच्यासह विविध मंडळांनी आकर्षक सजावट केलेल्या ट्रॅक्टर-ट्रॉलींसह मिरवणुकीत प्रवेश केला. ढोल-ताशे, पारंपरिक वाद्ये आणि विद्युत रोषणाईने सजलेल्या रथांमुळे मिरवणुकीचे स्वरूप लक्षवेधी झाले होते..दरम्यान, काही मंडळांनी रात्रीच्या गर्दीपासून दूर राहून सायंकाळीच ठेंगोडा येथील गिरणा नदीपात्रात गणेशमूर्तींचे विसर्जन केले. त्यामुळे मुख्य मिरवणुकीतील गर्दीचे नियोजनही सुरळीत झाले. शहरातील उर्वरित मंडळे साक्री-शिर्डी राष्ट्रीय महामार्गावरून पारंपरिक मार्गाने पुढे सरकत होती. मिरवणूक पाहण्यासाठी रस्त्याच्या दुतर्फा महिला, बालके आणि नागरिकांनी मोठी गर्दी केली होती. भक्तांच्या उत्साहाला उधाण आले असले तरी पोलिसांच्या बंदोबस्तामुळे संपूर्ण मार्गावर शिस्तबद्ध वातावरण होते..चार फाटा येथील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याजवळ पोहोचल्यावर मंडळांच्या पदाधिकाऱ्यांनी महाराजांच्या पुतळ्यास पुष्पहार अर्पण केले. आरतीनंतर ‘छत्रपती शिवाजी महाराजांचा विजय असो’ आणि ‘गणपती बाप्पा मोरया’च्या घोषणांनी परिसर दुमदुमून गेला. फटाक्यांच्या आतषबाजीने या क्षणाची रंगत आणखी वाढली. त्यानंतर मिरवणूक मुख्य बाजारपेठेतून जामा मशिदीच्या दिशेने मार्गस्थ झाली..जामा मशीद परिसरात पोलीस उपविभागीय अधिकारी यशवंत बाविस्कर, पोलीस निरीक्षक योगेश पाटील, तहसीलदार कैलास चावडे, सहाय्यक पोलिस निरीक्षक परदेशी, सुनील वसावे, पोलीस उपनिरीक्षक अमोल सूर्यवंशी, अतुल बोरसे, नायब तहसीलदार सचिन मारके, गोपनीय शाखेचे जितेंद्र बोरसे, तलाठी जयप्रकाश सोनवणे, तसेच शांतता समितीचे लालचंद सोनवणे, अरविंद सोनवणे, राजेंद्र खानकरी, छोटू सोनवणे, भारत काटके यांच्यासह विविध पक्ष-संघटनांचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते..पर्यावरणपूरक विसर्जनाचा जागरगणेशमूर्तींच्या विसर्जनाबाबत पालिका प्रशासन आणि सामाजिक संघटनांनी केलेल्या आवाहनाला यंदा नागरिकांनी चांगला प्रतिसाद दिला. अनेक भाविकांनी गणेशमूर्ती विसर्जनासाठी दान देण्याचा पर्याय स्वीकारला. त्यामुळे भक्तीचा उत्साह कायम ठेवतानाच पर्यावरण संवर्धनाची जाणीवही या उत्सवातून अधोरेखित झाली..सर्वेश्वरी मंडळाचा साधेपणातून संदेशशहरातील सर्वेश्वरी महिला सामाजिक मंडळाने यंदाही पर्यावरणपूरक आणि पारंपरिक पद्धतीने गणरायाला निरोप दिला. मंडळाच्या मिरवणुकीत बँड किंवा डीजेचा वापर न करता संबळाच्या तालावर गणेशमूर्ती नेण्यात आली. महिलांनी पिवळ्या साड्या, तर पुरुष सदस्यांनी पिवळ्या रंगाचे पोशाख परिधान केल्याने मिरवणुकीला एकसंध आणि आकर्षक स्वरूप प्राप्त झाले. सजविलेल्या ट्रॅक्टरमधून ठेंगोडा येथील गिरणा नदीपात्रात पोहोचल्यानंतर महिला सदस्यांनी भक्तिभावाने गणरायाचे विसर्जन केले..गिरणा नदीपात्रात सुरक्षेची दक्षताठेंगोडा येथील गिरणा नदीपात्रात गणेश विसर्जनासाठी बागलाणसह देवळा तालुक्यातीलही मोठ्या संख्येने भाविक येतात. या पार्श्वभूमीवर श्रीहरिओम पतसंस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष किशोर भांगडिया यांच्या पुढाकाराने गेल्या ३० वर्षांपासून येथे जीवरक्षक दलाची व्यवस्था केली जाते. यंदाही पतसंस्था, ग्रामस्थ आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या सहकार्याने पथकाने दिवसरात्र सेवा बजावली.नदीपात्रात गर्दी वाढून दुर्घटना घडू नये, यासाठी थेट पाण्यात गणेशमूर्ती विसर्जित करण्यास निर्बंध ठेवण्यात आले होते. नियोजनबद्ध पद्धतीने मोठ्या व लहान मूर्तींचे सुरक्षित विसर्जन करण्यात आले. सटाणा शहरासह परिसरातील हजारो भाविकांच्या उपस्थितीत गणेशोत्सवाची सांगता उत्साह, भक्तिभाव आणि शांततेच्या वातावरणात झाली..ठळक मुद्दे -रात्री साडेआठला मिरवणुकीला प्रारंभ; परंपरेला यंदा छेद२४ मंडळांचा पारंपरिक विसर्जन सोहळ्यात सहभागजामा मशिदीसमोर पोलिस व शांतता समितीकडून मंडळांचे स्वागतछत्रपती शिवरायांच्या पुतळ्यास मंडळांकडून अभिवादनपर्यावरणपूरक विसर्जनाला नागरिकांचा प्रतिसादठेंगोडा येथे ३० वर्षांपासून जीवरक्षक दलाची सेवासर्वेश्वरी मंडळाचा बँड-डीजेमुक्त आदर्श.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.